El dominio del monte de A Lanzada se disputará en un juicio en noviembre

La Comunidad de Montes de Noalla y el Concello de Sanxenxo están citados los días 5 y 6 de noviembre de este año para la celebración del juicio en el que se dirimirá la catalogación de los terrenos del monte de A Lanzada y su titularidad.



La jueza del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pontevedra que asume el caso admitió, en el acto previo de esta semana, la documentación aportada por los comuneros, donde se acredita el acuerdo plenario de 1989 que deja en sus manos los montes, así como la testificación de cinco testigos y la declaración del alcalde Telmo Martín a petición de los comuneros. Por parte del Concello no se ha propuesto ningún testigo, y ambas partes deberán contar con un perito que aporte su determinación conforme al dominio.



Esta circunstancia fue trasladada ayer a los vecinos en la reunión a la que la Comunidad de Montes de Noalla convocó a todas las asociaciones de la parroquia, para que “estén ao corrente da información de primeira man”, en relación al litigio que mantiene con el Concello para reclamar lo que consideran que es suyo, tal y como también se recoge en la nota siempre del registro de la propiedad de Cambados. “Si o Concello recoñecera nun Pleno que os montes de Noalla son dos veciños da parroquia, xa se acababa o conflicto”, apuntaron desde la directiva, sin embargo, aseguran, “o Concello quere ahora facerse coa titularidade do monte polos rendementos económicos que antes non había”.

Proyecto para Con do Paxaro

Y es que para los comuneros, el anuncio del gobierno de Telmo Martín de crear una zona de ocio para los vecinos en el entorno de A Lanzada es un “engano”, pues aunque creen que el alcalde “quere vender a pel do cordeiro antes de telo”, desconfían también de que tenga algo que ver con el proyecto que desde hace una década está previsto para “Con do Paxaro” por parte de “Noalla Emprende”. Según explicó el presidente de los comuneros, Roberto Garrido, “o proyecto de Noalla Emprende ten todas as autorizacións e permisos da Xunta e o acordo da Comunidade de Montes. Todo está no Concello é o único que falta para que salga adiante é a licencia municipal, que non lla dan. Por qué será?”.



En todo caso, volvieron a tender su mano al Concello de Sanxenxo para “arreglar todo polas boas”, ya que “si é un bo proxecto para Noalla non imos a poñer impedimentos. Esto non vai de partidos políticos pero o monte é dos veciños”.



Con todos los datos ya sobre la mesa, los comuneros seguirán realizando acciones, como la recogida de firmas que constaten el dominio de los montes de A Lanzada y la celebración de asambleas y reuniones con los vecinos a la espera de la celebración del juicio. “Creo que non imos a perder, teñen que respetar a Noalla”, finalizó Garrido.