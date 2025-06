Durán cumple 30 años como alcalde de Vilanova y se presentará a la reelección: “Lo que más me ilusiona es el futuro”

El popular Gonzalo Durán celebra este 15 de junio 30 años al frente de la Alcaldía de Vilanova. Y lo hace con “orgullo” por el pasado, pero con más “ilusión” por el futuro. De hecho, el regidor anunció esta misma mañana su intención de presentarse como candidato por el PP en las elecciones de 2027. Lo cierto es que Durán cosechó en los pasados comicios de 2023 su mejor resultado electoral, consiguiendo 12 de los 17 concejales que conforman la Corporación (cifra que también alcanzó en 2011). Unos datos que lo hacen sentirse respaldado por los vilanoveses y aglutinar a diferentes espectros ideológicos: “En las últimas municipales nos votó mucha gente de izquierdas”, puesto que “no hacemos política de partido, aseguró Durán, que tras 30 años en el cargo tiene claro que “lo más importante es escuchar y cumplir las expectativas” que tienen depositadas los vecinos.



Su carrera política arrancó en 1991, con 28 años, de forma inesperada, cuando un PP relegado a la oposición durante dos décadas apostó por un joven médico para encabezar la candidatura popular, apenas cuatro meses antes de las elecciones. Así, el por aquel entonces presidente provincial del PP, un joven Mariano Rajoy, y el portavoz popular en el Parlamento gallego, Vázquez Portomeñe, se reunieron con Durán en el bar de la Cofradía, donde le propusieron la candidatura. “Les dije que estaban locos”, recordó el regidor, que apenas llevaba un año viviendo en Vilanova. Sin embargo, la apuesta fue correcta, o así lo reflejan los resultados electorales, suponiendo una subida de tres a cinco concejales. Cuatro años después, se consumaba la primera alcaldía popular y terminaba 20 años de regidores socialistas de A Illa.



Nacionalismo vilanovés

Unos inicios políticos en un municipio que poco se parece al actual, destacó Durán, que subrayó el avance en los últimos 30 años. “Lo que más cambió fue la mentalidad y la cohesión entre las parroquias”, recalcó el regidor, que puso en valor el incremento en el nacionalismo vilanovés y la creación de una identidad colectiva. “Cuando llegamos, Vilanova no aparecía en muchos mapas”, añadió.



Una primera etapa marcada por la segregación de A Illa de Arousa. “Nos decían que Vilanova no iba a ser viable” y “ahora estamos a la cabeza de la comarca en muchos campos”. Unos treinta años que dan para mucho, pero “detallar todo lo que se hizo de allí para aquí es imposible”, añadió Durán, que también recordó como era la situación política en los 90: “De aquella se hablaban los partidos”. “Echo de menos la formación de los políticos, el nivel era distinto, había otro talante”. Una situación que el popular vinculó a que “todo o mundo tiña o recordo presente do franquismo”, que hacía valorar más la “importancia da democracia”.



No obstante, el popular hizo hincapié en que la situación ahora es también cordial y se “negocian” distintas iniciativas con las demás formaciones políticas de la Corporación.



Proyectos de futuro

De cara al futuro, Durán tiene claro que está en Vilanova: “Yo soy muy mal político, no tengo ambición”. “Estoy encantado con ser alcalde en Vilanova”, resumió el popular, que reivindicó que sus aspiraciones no van más allá. Sobre la ambición, también recordó haber advertido a Feijóo “que no se fuera a Madrid, que vivía muy bien aquí”.



En cualquier caso, el gobierno vilanovés tiene ya preparados varios proyectos con vistas a futuros mandatos. Entre ellos, ampliar la oferta de viviendas del municipio en dos campos: la promoción de vivienda pública de la mano de la Xunta de Galicia y, por otra, ensanchar al municipio apostando por ampliar su capacidad urbanística. “Hace 20 años faltaba gente que quería vivir aquí, ahora hay un problema de vivienda”, señaló Durán.



Esa es una de las vías de trabajo que se marca el ejecutivo, pero no la única. Así, avanzó haber mantenido varias reuniones con empresas interesadas en asentarse al polígono de Baión, entre ellas dos firmas conserveras (a las que se podría sumarse una tercera) y que ayudarían a la creación “de unos 200 o 300 puestos de empleo”.



Tampoco se olvidó de aumentar la red de sendas del municipio, con el foco puesto en unir al municipio a pie con Cambados. Cuestiones, tanto esta como el saneamiento, que centraron gran parte de las actuaciones de los últimos años y el objetivo ahora pasa por “hacer proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos”. “Antes las prioridades eran otras”, pero los vecinos cada vez demandan servicios de más calidad, lo que plantea “otros retos”.



Pero Vilanova no quiere olvidarse de sus raíces y así lo señaló el alcalde: “Hay que mirar al pasado para seguir adelante” y es que Durán recalcó que no se conforma con estos 30 años y que, mientras cuente con el apoyo de los vecinos, su trayectoria continuará.

Fiesta conmemorativa

Unas tres décadas como alcalde que convierten a Gonzalo Durán en el segundo regidor más veterano de Arousa, solo detrás del valgués José María Bello Maneiro, que ocupa la Alcaldía desde 1991. Así, para conmemorar la efeméride, el Partido Popular de Vilanova organiza para el próximo domingo, 15 de junio, una comida conmemorativa abierta a militantes y a todo el vecindario vilanovés, y en la que no faltarán representantes del gobierno gallego. “Celebramos tres décadas de traballo continuo e transformación para mellorar a vida no noso pobo, con avances que son visibles en todos os ámbitos da nosa vila. E facémolo coa mirada posta no que aínda queda por facer, coa forza e compromiso de sempre”, destacaron desde el partido. La comida tendrá lugar en una carpa instalada en O Terrón y las personas interesadas pueden anotarse por un precio de 25 el menú y de 10 euros para niños de hasta 10 años. No faltará música en directo e hinchables para los más pequeños. Desde el partido esperan reunir a más de medio millar de asistentes y, de momento, están ya inscritas más de 400 personas. Antes, a las 12 horas, habrá congreso local del PP.