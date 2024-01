Educación compromete la redacción de la reforma integral del Julia Becerra Malvar

La Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades compromete el inicio de la redacción del proyecto de reforma integral del colegio Julio Becerra Malvar de Ribadumia. Así lo trasladó el Concello esta semana, tras una reunión entre el alcalde, David Castro, y el conselleiro, Román Rodríguez. En ella “definíronse as principais actuacións” y “establecéronse as liñas de investimento que afectan aos edificios de Infantil e Primaria, así como a contorna do centro escolar”.



El conselleiro manifestó “o seu compromiso para a posta en marcha da redacción do proxecto da reforma integral do CPI, na que se inclúan actuacións exteriores, como o do cambio de cerramentos, cubertas e mellora e urbanización da zona exterior e entorno do centro educativo; así como investimentos no seu interior con cambios nos pavimentos interiores, solos, alicatados ou baños”, detallan desde el Ayuntamiento.

En Monte do Castro

El alcalde también trasladó al conselleiro el interés en ejecutar un proyecto que permita crear un “espazo histórico natural no entorno do Monte do Castro” que “poña en valor a riqueza deste ben patrimonal e a súa contorna”.



Desde la Consellería “mostrouse o seu total compromiso na elaboración dunha memoria de actuacións que permita de­señar un espazo natural nese entorno”. “Previsiblemente recolleranse actuacións relacionadas co mantemento de especies vexetais autóctonas e eliminación de especies invasoras, que permitan ter un entorno mais depurado”. También se avanzan actuaciones en los accesos.

Equipo de trabajo

El proyecto “pretende crear un equipo de traballo que involucre aos distintos actores da esfera local, dende a propia administración á comunidade educativa, profesionais do eido da ciencia, educación e urbanismo, así como fomentar o traballo interxeracional”.



El alcalde, se mostró satisfecho por esta reunión, que permitió “materializar compromisos”, como los adquiridos con la comunidad educativa, “e avanzar en novos proxectos”, como el de Monte do Castro.