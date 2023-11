Emgrobes continúa con la promoción de la centolla con una cata maridaje en A Toxa

La Asociación de Empresarios Emgrobes continúa con las actividades de las XXI Xornadas a Centola con las que promocionar al rey de los mariscos y dinamizar la economía local. Dentro de la programación, ayer se realizó la presentación y una cata maridaje en el Hotel Isla de A Toxa que contó una vez más con el apoyo de las administraciones, empresarios y la Cofradía de Pescadores de San Martiño y la del Centolo Larpeiro.



En el acto intervinieron el presidente de Emgrobes, José Besada; el alcalde de O Grove, Jose Cacabelos; la diputada de Turismo, Nava Castro; y el delegado territorial, Agustín Reguera para dar paso al la degutación.



Así, el chef, Pedro Villanueva del restaurante Bruma en Beiramar preparó dos recetas consistentes en una brioche y un rollito en el que destacaba el intenso sabor de la centolla para los exquisitos paladares que acudieron a la cata maridaje. Alejandro Laíño, de la tapería Plaza, local situado en la Praza do Corgo, se encargó de preparar una ensaladilla de centolla y un exquisito canelón con el producto estrella. Para finalizar Isabel Castro del Hotel-restaurante O Castro situado en Reboredo preparó un Pan Bao y un potaje de alubias acompañado del exquisito crustáceo.



Todo ello acompañado por el sommelier Carlos Montero que mostró las cualidades de los vinos de la bodega Villanueva, con un ribeiro treixadura y un albariño para promocionar también la calidad de los vinos de la DO Rías Baixas.



Bloguers gastronómicos, hosteleros y empresarios de renombre, bodegueros, cocineros, publicistas y maioristas de agencias de viajes disfrutaron de esta cata maridaje en la que se destacó la calidad del producto y la innovación de la nueva cocina local a través de la colaboración de estos tres restaurantes de la villa que ofrecerán durante todas estas jornadas diversas formas de preparar la centolla junto con la tradicional.



Desde Emgrobes además de agradecer toda la colaboración se animó a los visitantes que acudan a degustar las diferentes formas de preparación de la centolla de O Grove en los establecimientos participantes en las jornadas, y sobre todo, hasta el próximo día 10 de diciembre, “acudir a O Grove e disfrutar do marisco rei das Rías Baixas, a centolla do Grove, a mellor do mundo”.

Apuesta por la desestacionalización

La diputada Nava Castro felicitó a la asociación porque “o produto estrela do mar do Grove merecía unas xornadas propias, e así queda demostrado nos 21 anos de vida desta iniciativa” y aseguró que estas jornadas, “amosan que sobra iniciativa por parte dos hostaleiros e sobran motivos para achegarse ao Grove en calquera momento do ano”.



Por su parte, Agustín Reguera destacó que “é unha oportunidade chave” para que el municipio recupere ocupación tras la celebración de la Festa do Marisco y señaló que "O Grove é gastronomía, é turismo, é paisaxe e mar. E todo isto vese reforzado con estas xornadas, que ademais chegan nunha época de menos ocupación. Este tipo de iniciativas que apostan pola desestacionalización e que poñen en valor os grandes productos de calidade que temos na provincia, sempre van contar co apoio da Xunta".