Emgrobes muestra malestar por quedarse sin sitio en las carpas del Marisco para sus actividades

Las habituales actividades de promoción de la economía local, “A cociña do mar”, organizadas por Emgrobes en la Festa do Marisco no tendrán como base de operaciones en la carpa institucional de los festejos por “falta de espazo”. Así, la asociación de comerciantes y empresarios se ve obligada a buscar un lugar alternativo para celebrar estas actividades y culpa directamente al Concello como organizador de las fiestas.



“Levamos solicitando reunións co alcalde e a corporación dende principio de ano” para tratar este tema y otros “problemas importantes” de la villa, denuncian desde la patronal, que considera que en la organización de esta cita gastronómica “reinou a deixadez, a desidia, a falta de ilusión, entre otras cousas pola tardanza para sacar e publicitar o cartel, a falta de presentación fora da vila, a tardanza en licitacións e sobre todo a falta de información”.



En este sentido, Emgrobes critica que no tuvo confirmación oficial de que este año no había finalmente carpa institucional hasta “pouco antes do Consello sectorial de Turismo do venres”, lamenta. Así, la asociación muestra su “malestar” con la falta de previsión en la organización y la ausencia de información a las asociaciones involucradas en unas actividades de promoción que se remontan a hace 16 años.



Sin embargo, los empresarios aseguran que su intención pasa por “seguir aunando esforzos por mellorar e por levar a cabo accións de interese económico xeral para a vila, de promoción e defensa do Grove” y ya está inmersa en la organización y planificación de su 16 edición para ayudar a promocionar productos menos conocidos pero de excelente calidad. Además, seguirá realizando la ya tradicional feria de oportunidades Grovestock, también presente en el programa de la Festa do Marisco.