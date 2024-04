Emgrobes traslada al alcalde su preocupación sobre la imagen y la gestión turística de O Grove

La Asociación de empresarios Emgrobes mantuvo ayer una reunión con el alcalde José Cacabelos para reiterar la necesidad de mejorar la imagen de la villa “en todos los aspectos” y mostrar la preocupación general de los empresarios, fundamentalmente del sector turístico, por lo que consideran, la “falta de xestión e de execución” de la subvención concedida con fondos Europeos para el proyecto “Gastromeca” que debería estar ya empezado pero que aún está en licitación.



Emgrobes exigió al regidor, como responsable también de turismo, que “resolva toda a problemática referente á falta de personal para poder xestionar e tramitar todas as cuestión importantes para a vila”. El alcalde, apuntan desde Emgrobes, a pesar de “confirmar todos os problemas existentes, non ve unha solución fácil, aínda que considera necesaria, para poder axilizar a cantidade de trámites administrativos pendientes pola falta de persoal no Concello”.



Entre las “numerosas” cuestiones tratadas, los empresarios priorizan la necesidad de gestionar el proyecto de la Gastromeca para no perder los dos millones de euros concedidos al Concello para llevar a la práctica varios proyectos públicos y privados “tan necesarios” en O Grove.



Otros temas fueron la limpieza de la villa y la reorganización de aparcamientos disuasorios, también considerados como “prioritarios” para el regidor quien achacó a la falta de personal, pero aún así confirmó la negociación con varios particulares y con la comunidad de Montes de San Vicente para acondicionar terrenos y seguir consiguiendo zonas de aparcamiento, explica Emgrobes. Y especialmente, el cuidado de las zonas de playa que “están sendo obxecto de deterioro debido á multitude de vehículos que transitan e aparcan nestas zonas que deben ser protexidas, como as inmediacións da Praia das Pipas e Area de Reboredo”, y que Emgrobes exige que se resuelva antes del verano.



En cuanto a la promoción turística de O Grove, Emgrobes presentó un proyecto de diferentes jornadas que tendrían cabida en la Gastromeca para promocionar los establecimientos durante todo el año, e incidió en la importancia de seguir promocionando la Festa do Marisco y de la Centola, acordando mayor implicación en las siguientes ediciones y priorizando ya para este mes la necesidad de publicar el cartel de la Festa do Marisco.