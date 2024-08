Enoturismo promete medidas para evitar futuros cierres del Museo do Viño en las épocas turísticas

El cierre del Museo do Viño escribe un nuevo capítulo con el concejal de Enoturismo comprometiéndose a adoptar medidas para evitar que en un futuro las instalaciones no abran en plena época turística, como ha sucedido. Y es que José Ramón Abal Varela asegura que a raíz de la polémica tuvo conocimiento de que antes de su entrada en el gobierno local ya cerraba en agosto por vacaciones de su responsable.



El edil señala que en ningún caso se tratará de interferir en el derecho al descanso de un empleado ni siquiera en el sentido de que tenga lugar o no en temporada estival, pero quiere “buscar a maneira de que non peche nestes momentos clave, como consensuar o calendario de vacacións, ubicar a outro empregado ou contratar os servicios dunha empresa”. Porque Abal no considera procedente que no esté disponible en las época de mayor afluencia de visitantes, como ha sucedido porque la encargada lleva de baja desde principios de julio y no se cubrió.



El edil se resigna ante la decisión del alcalde, Samuel Lago, de no sustituirla a estas alturas con personal del área de Turismo y defiende su gestión, en la que siendo responsable de la instalación trasladó la solución a su socio por ser también concejal de Persoal. De hecho, ayer quiso destacar que es consciente de la situación del Museo do Viño y por eso tiene en mente un plan para su dinamización y prever problemas como el surgido este verano. Pero “asumín o cargo en outubro e viñeron tres meses dun inverno moi duro e complicado porque atopei unha clara deixadez no mantemento do pobo, no do día a día, e agora temos varias baixas laborais en Obras... En dez meses non se pode facer todo”, defendió en una nueva crítica a la herencia recogida de los que hoy son sus socios.