Entran a robar en el campo de fútbol de Burgáns y se llevan un congelador, mercancía de la cantina y maquinaria

El operario de mantenimiento del campo de fútbol de Burgáns se encontró esta mañana con una desagradable sorpresa cuando al acceder a las instalaciones descubrió que estaba todo revuelto y la falta de diferente material del Club Juventud Cambados. Tras la voz de alerta del trabajador se personaron en el campo una patrulla de la Policía Local, la concejala de Deportes, Noelia Gómez, y el presidente del club, Eladio Oubiña, que constataron que faltaba toda la mercancía de la cantina, un congelador, una máquina de pintar y el desfribilador.

A estas horas ya está interpuesta una denuncia en la Guarda Civil y la directiva del club volverá a dar un repaso para ver se falta algún material más.

Desde la Concejalía de Deportes, Gómez lamenta "o ruín que me parecen este tipos de actos onde o único que se busca e perxudicar, neste caso a un clube local que loita cada día por manterse a flote facendo un traballo onde todos fan un tremendo esforzo, dende a Concellería de deportes condenamos este tipo de actos e poñémonos a disposición do clube para tomar todas as medidas oportunas e dar cos culpables deste feitos", subraya.