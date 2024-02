Esqueda Unida de O Grove urge el arreglo de la tubería de Meloxo ante las demoras en el proyecto de humanización

La agrupación municipal de Esquerda Unida de O Grove muestra su preocupación por las continuas roturas en la tubería de suministro de agua en la carretera de Meloxo y la demora en las obras de sustitución de la red, una actuación “vital”, aseguran desde la formación, para un vecindario que “leva sufrindo problemas de suministro de agua dende fai tres anos debido a frecuentes roturas”. La última incidencia se registró hace apenas una semanas y, tras su reparación, la zona se encuentra vallada.



Según el portavoz izquierdista, José Antonio Otero, desde el primero incidente, en enero del 2021, su grupo municipal ha insistido en innumerables ocasiones en la necesidad de sustituir la tubería para prevenir futuras averías.

Otero indica que en marzo del 2023, el gobierno local anunció un anteproyecto para, además del relevo completo de la tubería de suministro de agua, realizar una actuación integral que incluía la ampliación de la acera, la creación de una cuneta transitable, la renovación del firme y luminaria. Como propietaria de la carretera, la obra iba a ser ejecutada por la Diputación de Pontevedra que en junio del pasado año anunció la licitación del proyecto. No obstante, la realización de estas obras requería la cesión de terrenos por parte de los propietarios de las fincas afectadas y este trabajo le correspondía al gobierno municipal, recuerda Otero.



Con el cambio de gobierno en la Diputación, ahora en manos del PP, EU se preocupa por la "falta de información sobre a obra", y a la incertidumbre sobre el cierre de las cesiones de terrenos, se suma la ausencia de información clara en relación a la disposición del actual gobierno provincial a realizar la obra, lo que preocupa aún más a la formación política, que no ven avances casi un año después de haber anunciado la actuación.



Por ello, desde EU quieren saber a que se debe el retraso y ya realizaron la consulta pertinente a la Diputación de Pontevedra por registro. “Queremos saber se o retraso na execución da obra é debido a un rexeite do ente provincial a investir nesta estrada, ou é por culpa do goberno municipal, xa que a día de hoxe temos constancia de que non se puxeran en contacto cos propietarios para pechar as cesións dos terreos, logo de comprometerse a realizar ese traballo”, asevera Otero.



El portavoz izquierdista indica que “a situación resulta frustrante, sobre todo para as veciñas e veciños de Meloxo, que continúan a experimentar roturas na tubaxe e, en consecuencia, cortes no subministro de auga, nalgúns casos durante horas e, en ocasións, ata un día completo”.



Es por eso que, a la espera de respuesta por parte de la Diputación, EU urge al ejecutivo de Cacabelos a aclarar la situación, y si es preciso cerrar cuanto las cesiones de los terrenos, con el fin de resolver un problema que ya se prolonga por “demasiado tempo”. Asimismo, solicitan que siga vallada la zona afectada mientras tanto y que se mejore el balizamiento para evitar el riesgo para el tráfico rodado, sobre todo por la noche.