Esquerda Unida critica que el gobierno local de O Grove pretenda gastar 12.000 euros en teléfonos móviles

Esquerda Unida O Grove manifesta su “preocupación” por lo que consideran un “excesivo gasto” en la compra de teléfonos móviles. Según indican, en el acta de la Xunta de Goberno Local de marzo se recoge una propuesta de Alcaldía en la que se destinan 12.149,92 euros para la compra de 15 dispositivos móviles con el propósito de renovar los que se encuentran obsoletos o dañados.



La formación de José Antonio Otero solicitó el contrato y toda la documentación correspondiente a esta adquisición con el propósito de determinar el precio exacto de cada terminal y sus destinatarios, ya que el gasto total supone un coste medio de 810 euros por dispositivo, aunque se figuran los izquierdistas que ocho de estos terminales serán para los concejales del ejecutivo local, y calculan que tendrán un precio estimado de 1.200 euros cada uno, lo que consideran un “gasto disparatado”.



Desde EU consideran “excesiva e prepotente” la adquisición de dispositivos de alta gama y critican el gasto como “desproporcionado”, “especialmente tras as recentes intencións do goberno de incrementar o Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) e o imposto sobre vehículos, xustificando un desequilibrio no orzamento municipal”.



Argumentan además que, “en tempos de axuste orzamentario, debería ser o propio goberno quen lidere co exemplo e aplique medidas de austeridade nos seus gastos, no canto de incorrer en gastos que consideran innecesarios”.