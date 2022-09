Esquerda Unida denuncia el “caos” por las obras del Paseo de Lordelo y Alexandre Bóveda

Esquerda Unida ha denunciado el “caos” que a su juicio están produciendo las obras en el Paseo de Lordelo y en la Rúa Alexandre Bóveda. La formación considera que es “un grave erro” haber iniciado los trabajos en ambos viales al mismo tiempo, “pois significa ter pechadas dúas arterias cunha importante circulación de tráfico, así como complicacións para un gran número de veciñas e veciños que teñen as súas residencias nas zonas afectadas”.



Del mismo modo, EU acusa al alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, de “mentireiro, ao incumprir o anunciado, pois meses antes afirmou que estas actuacións se desenvolverían por separado”. Además, señalan que el mapa elaborado por la Policía Local para informar de las modificaciones en la circulación, “non ten nada que ver coa situación actual, o que está a provocar un caos circulatorio e unha gran desorientación na veciñanza da zona e no resto dos condutores”.



El partido izquierdista advierte de “unha falta de información” en las calles que han sufrido cambios, por lo que consideran que “o ideal sería ter uns paneis informativos indicando a situación actual da rúa e informando das alternativas para evitar problemas e malestar”.



Así, desde Esquerda Unida señalan que la situación “ten culpables, e non son outros que o alcalde e o seu equipo de goberno, que incumpren co que anuncian e non son quen de facer as actuacións contando co resto dos grupos políticos e sobre todo coa colaboración da cidadanía”.



Por todo ello, piden al gobierno local “que se poñan as pilas e, xa que as obras aínda van durar un tempo, que fagan o que faga falla para minimizar o caos e a desorientación da veciñanza”.