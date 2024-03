Esquerda Unida exige al Concello de O Grove que convierta la escuela de Monte da Vila en una Casa da Mocidade

El grupo municipal de Esquerda Unida solicita al Concello de O Grove un “cambio significativo” en los planes para la antigua Escola Infantil de Monte da Vila, después de que este edificio deje de acoger el servicio de Vellos Tempos. Tras el anuncio del alcalde, José Cacabelos, en el último Pleno, de que el servicio será trasladado al “edificio das Monxas” en el mes de abril, EU ve una “oportunidade de ouro” para convertir esta instalación en una Casa da Mocidade.



El portavoz izquierdista, José Antonio Otero, considera que “é preciso crear un espazo destinado ao ocio da xente nova, á súa formación e creatividade, así como á realización de actividades de índole socio-cultural ou formativo, que repercutan positivamente na integración social da mocidade”. Proponen así, que la Casa da Mocidade pueda integrar la oficina de Información Juvenil, a través de la cual, además de ofrecer toda la información y asesoramiento, se encargaría de la dinamización del espacio.

El apoyo izquierdista condicionado

Otero advierte de que “esta non é unha simple petición, senón unha esixencia do noso grupo municipal”, la cual “ten que ser unha realidade, pois realizala ou non condicionará futuras negociacións co Goberno local”, especialmente en las que precise el voto de EU para sacar adelante cuestiones de crucial importancia en el Concello, como presupuestos o proyectos.



Para llevarlo a cabo, apuntan desde EU, el edificio debería adaptarse “mínimamente” para crear un nuevo espacio multifuncional con la posibilidad de disponer una sala de actividades y juego, espacio de informática, sala multimedia, espacio de audiovisuales, sala de consulta, sala de taller, adaptándose “buscando o consenso e as necesidades da propia xuventude”, afirma Otero.



Los izquierdistas recuerdan que existe un acuerdo plenario de noviembre de 2017, tras una moción de su propio grupo municipal en la que se instaba a destinar este edificio a los jóvenes. La moción fue aprobada por mayoría absoluta con la abstención del grupo del PSOE que, al igual que ahora, gobernaba el ayuntamiento. Finalmente, el ejecutivo local decidió destinar el edificio a otras actividades, entre ellas la del programa Vellos Tempos que ahora cambiará de ubicación.



Es por ello que recuperan esta vieja demanda al considerar “é máis que necesaria no Grove pois a mocidade local urxe dun lugar onde poder reunirse, realizar actividades, cursos, que conte con información, asesoramento e cos servizos acordes ás súas necesidades”, asegura Otero.



La agrupación hace hincapié en la importancia de involucrar a la juventud en la transformación del edificio, asegurando que sus voces sean escuchadas y que los servicios proporcionados se ajusten a sus necesidades reales. “Procuramos non só un espazo físico, senón un compromiso activo do goberno municipal co futuro da mocidade do Grove”, asevera el portavoz de EU.