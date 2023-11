Esquerda Unida de O Grove denuncia la situación de “precariedade” del servicio de Emerxencias

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove denuncia la “situación de abandono e de falta de medios” del servicio de Emerxencias municipal. Entre las diferentes deficiencias, la formación señala que el depósito de vehículos y embarcaciones no dispone de cubierta que los resguarde de las adversidades climáticas. En este sentido, EU critica que el camión de bomberos está en mal estado, “todo oxidado e danado”. Asimismo, indica que una de las lanchas de rescate está inservible por la corrosión y la otra sigue el mismo camino.



Por otro lado, el partido explica que la ausencia de cubierta también dificulta una rápida respuesta a las emergencias, “pois os traballadores teñen que equipar os vehículos co material necesario no momento dos avisos, en moitas ocasións baixo fortes choivas”. Además, el servicio no dispone de sistema de excarcelación, siendo el único de Galicia que carece de este recurso para atender accidentes, añade.



Por otra parte, Esquerda Unida denuncia que los trabajadores de Emerxencias de O Grove cuentan con salarios ·”moi por baixo do que lles pertence, en moitos casos sen alcanzar os 1.000 euros mensuais” y resalta que el jefe del servicio, que lleva ocho años ejerciendo esta función, cobra lo mismo que el resto de los trabajadores, sin el complemento que le corresponde por su puesto. Una situación que se agrava, subraya, cuando el edil delegado "se nega a asinar" horas extras "ou non crea unha bolsa de emprego para cubrir as baixas ou vacacións, o que supón unha maior carga para os traballadores e traballadoras ante a carencia de persoal", achaca.



En esta línea, la formación considera que adecuar las condiciones supondrá un gasto para el Concello de cerca de un millón de euros. Una partida que desgrana por la instalación de la cubierta, que cifra en 80.000 euros; un camión de bomberos nuevo, entre os 200.000 y 300.000 euros; una lancha de rescate, 200.000 euros; un sistema de excarcelación, unos 200.000 euros, y una equiparación salarial de los trabajadores.



Un gasto que entiende “inasumible a curto prazo” para el Ayuntamiento que se podría ver reducido si el servicio fuese considerado GES por parte de la Xunta. Por ello, el partido insta al gobierno municipal a que realice “todas as xestións necesarias” con la administración autonómica para alcanzar el reconocimiento del servicio como GES. Asimismo, el portavoz de EU, José Antonio Otero, pide al ejecutivo que “tome cartas no asunto” y la destitución del “concelleiro delegado das súas funcións”.