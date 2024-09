Esquerda Unida de O Grove presenta su rendición de cuentas tras un año de mandato

El Grupo Municipal de Izquierda Unida hace público su rendición de cuentas correspondiente al primer año de mandato, en lo que subrayan como un “exercicio de transparencia e compromiso” con los vecinos.



Este informe, disponible tanto en formato digital en su página web como en formato papel que se repartirá por las calles en los próximos días, ofrece un “detallado resumo” de las acciones e iniciativas llevadas a cabo por los concejales José Antonio Otero, Susana Millán y Anxo Meis.



Bajo el título “Compromiso e Transparencia: Un ano de labor do Grupo Municipal”, Esquerda Unida destaca el trabajo realizado en diferentes ámbitos, desde los numerosos ruegos y preguntas formulados durante los plenos municipales hasta las mociones presentadas, así como los acuerdos alcanzados con el grupo de gobierno, apuntan.



El boletín también incluye los diferentes comunicados de prensa enviados por el grupo municipal y la agenda de los concejales, “que reflicte a súa intensa actividade en reunións con colectivos, encontros co goberno e a súa participación en actos institucionais, unha información que Esquerda Unida considera esencial para achegar á cidadanía unha visión completa do seu labor”, valoran al respecto.

Reducción de salarios

Entre las acciones destacadas, subrayan el acuerdo del mes de julio de 2023 que, “ademais de ocasionar unha redución no salario do goberno municipal, supuxo un compromiso para varias accións a curto prazo”. También el acuerdo de julio de este 2024; que “permitiu destinar unha parte significativa do Remanente de Tesourería do 2023 a melloras para O Grove”.



“Esquerda Unida reafirma o seu compromiso coa transparencia e a rendición de contas, comprometéndose a seguir traballando con firmeza para mellorar a calidade de vida dos seus veciños”, concluyen desde la formación.