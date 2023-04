Esquerda Unida pide al gobierno de Cacabelos que municipalice los servicios del SAF y de limpieza de instalaciones municipales

El grupo municipal de EU solicita al Concello de O Grove que asuma la gestión de los servicios de Axuda no Fogar y de la limpieza de instalaciones municipales tras la finalización de los contratos de las empresas adjudicatarias Atendo Calidade S.L. y Clece S.A.

El portavoz José Antonio Otero asegura que tras concluir los contratos en 2018 y 2020, respectivamente, “dende entón prestan o servizo de forma irregular, pois, como mínimo tiñan que ter realizado unha nova licitación”.



Pese a haber solicitado en diferentes Plenos información correspondiente a la externalización de estos servicios y no haber recibido la documentación por parte del alcalde, explican desde EU, siguen apostando por la gestión pública de los servicios que tiene que prestar el Concello a sus vecinos, por lo que solicitan la remunicipalización de estos dos trabajos.



En todo caso, para los izquierdistas, la diferencia entre la situación del servicio de Axuda no Fogar y el de Limpeza de Instalacións Municipais radica en la denuncia que la propia empresa gestora de la última, Clece SA, interpuso en el juzgado “ante a pasividade do goberno municipal, pois teñen reclamado a necesidade de realizar unha nova licitación do servizo”.

Fallo contra el Concello



Apuntan que en 2022 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra dictó sentencia favorable a Clece SA y condenó al Concello de O Grove a “tramitar e aprobar, no prazo dun mes, un expediente de contratación e que se formalizara o contrato dentro dos tres meses seguintes”, entendiendo que, “se era preciso que se seguira realizando a conservación e limpeza das instalacións municipais de forma externa, o concello tiña que licitar debidamente o servizo”. El gobierno local presentó un recurso que fue desestimado el pasado mes de marzo, condenando también al Concello a pagar las costas hasta un máximo de 1.000 euros.



A pesar de que la sentencia sigue sin ser firme, para Esquerda Unida esta es una nueva muestra “da nula capacidade de xestión do goberno municipal, que incumpre os procedementos administrativos e logo tenta solucionalos utilizando os recursos públicos en batallas xudiciais sen sentido”, denuncia José Antonio Otero, que pide al alcalde “que aproveite a circunstancia para traballar nunha recuperación do servizo e xestionalo de xeito público a través do concello”.