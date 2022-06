Estos son los edificios públicos de Cambados que tendrán conexión wifi gratuita

El Concello de Cambados ha sacado a licitación la instalación de 18 puntos de acceso wifi gratuito en centros culturales y edificios públicos del centro urbano y toda las parroquias. El precio es de 43.941 euros y está financiado con el Plan Concellos 2021. Además, el Estado acaba de comunicarle que este año se instalará la fibra óptica en 93 zonas del municipio mediante el programa subvencionado para que las empresas de telefonía extiendan la banda ancha por el territorio nacional.

El concejal Xurxo Charlín explicó que los puntos de acceso gratuito posibilitarán la conectividad en el interior de los inmuebles y también en el exterior, con una cobertura teórica de 200 a 300 metros, aunque puede variar según cuestiones ambientales y físicas, como obstáculos, interferencias, etc.



En el centro urbano se instalarán en el centro social de A Merced, el auditorio, la biblioteca, la Casa do Pescador de San Tomé, el Centro de Día, el Consistorio, la sede de Zona Centro en Rúa Nova, la Casa da Calzada, la Praza de Abastos, en el Parque de Torrado, el Pabellón do Pombal y el Salón Peña. En las parroquias estarán en el parque de A Seca de Corvillón y las casas de cultura Xacobe Castro (Corvillón), Vilariño, Oubiña y Castrelo; así como en las unitarias de O Couto, en esta última parroquia.



Respecto a la extensión de la fibra óptica, el edil expuso que el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA) 2022, que se ejecutará entre este año y el próximo, incluye 336 hogares de calles del centro como Beleco y Camiño da Grenla, que el propio Ayuntamiento también había solicitado en el periodo de consultas públicas por petición de los vecinos. No obstante, beneficiará mayormente al rural, más concretamente a un centenar de inmuebles de Cobas de Lobos (Vilariño), otro tanto en Couto de Abaixo (Castrelo) y una veintena de Campo da Vila (Oubiña). Charlín también destacó que en el de este año, en plena ejecución, también se incluyeron zonas como Río da Ucha y Aldea de Tragove.

En cuanto a las obras, aseguró que “non van supoñer un gran trastorno aos veciños” porque “vanse aproveitar as canalizacións e o cableado existentes das liñas de telefonía”.