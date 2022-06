Estos son los grupos internacionales que actuarán en el regreso de "O Mundo a Danzar" de Vilanova

Vilanova recupera el colorido espectáculo internacional de música y danzas folklóricas “O Mundo a Danzar” tras dos años de parón por la pandemia. Como ya avanzó este diario, tendrá lugar el 5 de agosto, a las 22:30 horas en el Xardín Umbrío.





En esta ocasión se contará con las actuaciones de la Escola e Companhia de Dança de la ciudad de Crissiumal (Brasil); el Ballet Folklórico municipal de Rancagua (Chile); la Compaigne Artistique Mien-Moh, de Abdija (Costa de Marfil) y la Liga Tari Mahasiswa “Kridabudaya”, de Beji (Indonesia).





El evento, impulsado por ayuntamientos del norte de Portugal y Salvaterra do Miño, está coorganizado con el Concello de Vilanova y desde su desembarco en esta villa, en 2017, se ha convertido en una cita indispensable en el verano saliniense, con una gran afluencia de público. De hecho, coincide en el tiempo con la multitudinaria Festa do Albariño de Cambados y en anteriores ediciones no le restó un ápice de afluencia. De hecho, en su debut reunió a más de 2.000 personas.





Se trata de un festival de entrada gratuita y que permite disfrutar de la música y danza de otras culturas.