Estos son los lugares para votar en las elecciones al Pleno de la DO Rías Baixas

La Denominación de Origen Rías Baixas celebra este domingo elecciones y tras el acuerdo de diferentes candidaturas, quedan por resolver los censos de los viticultores de más de dos hectáreas de O Condado do Tea y Soutomaior, así como de O Salnés y Ribeira do Ulla, que deberán elegir a sus tres representantes en el Pleno del Consello Regulador. También el de las bodegas con una producción menor o igual a 100.000 litros, que deben elegir a dos. En total, el órgano de gobierno está formado por 22 vocales.

Las 17 vocalías restantes ya no se someterán a votación tras los acuerdos alcanzados entre las distintas candidaturas. En concreto, para los censos de viticultores con una superficie menor o igual a dos hectáreas en los subcensos de O Condado do Tea y Soutomaior, de O Salnés y Ribeira do Ulla y de O Rosal, y los de más de dos hectáreas de O Rosal (una vocalía). Por su parte, las bodegas con más 100.000 litros tampoco tendrán que votar, por contar con una única candidatura (compuesta por siete representantes), ni las cooperativas, que tuvo una lista consensuada para ocupar los cuatro vocales que les corresponden en el Pleno de la DO Rías Baixas.

Votaciones

La votación tendrá lugar este domingo día 19 de febrero, en horario ininterrumpido desde las 10 hasta las 17 horas. En consonancia con la reducción del número de votantes, el número de enclaves previsto para la votación se ha establecido en tres: el Salón de Plenos del Concello de Salvaterra do Miño (dos censos), el Salón de Actos de Exposalnés de Cambados (dos censos) y la Casa do Antigo Xulgado de Vedra (dos censos).

En Salvaterra hará dos urnas: Una para los viticultores censados de más de dos hectáreas y otra para las bodegas con una producción media menor o igual a 100.000 litros de Condado do Tea y Soutomaior,y esta segunda urna también recogerá las papeletas de las bodegas pequeñas de O Rosal. En consecuencia, el ámbito territorial de esta mesa es: A Cañiza, Arbo, As Neves, Crecente, Mos, Poteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Tui, O Rosal, Tomiño, A Guarda y Gondomar.

En cuanto a la mesa de Cambados, podrán votar los viticultores censados de más de dos héctáreas y las bodegas de 100.000 litros o menos de Cambados, Meaño, Barro, Caldas de Reis, Portas, Meis, Ribadumia, O Grove, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

En Vedra están convocados los viticultores de más de dos hectáreas y las bodegas de menos o igual de 100.000 litros; todos ellos de las localidades y parroquias de la subzona de la Ribeira do Ulla.

Desde el Consello Regulador recuerdan que los adscritos deberán votar en función del ayuntamiento donde tengan inscrita la mayor superficie de explotación o la bodega. Para ejercer su derecho a voto, las personas físicas deberán presentar el DNI, carné de conducir o pasaporte, y las personas jurídicas podrán hacerlo a través del documento validado por la Junta Electoral, que habilitará a una persona física a ejercer este derecho en nombre de la empresao, o bien presentando las escrituras o un poder notarial que lo autorice.

Nuevo Pleno

Tras las votaciones del día 19 de febrero, está previsto que el 21 del mismo mes la Junta Electoral proclame los vocales electos y que, a partir del 22 de febrero se abra un plazo para que la Consellería do Medio Rural convoque a los nuevos vocales electos para tomar posesión de sus actas. En esa misma sesión, eligirán por mayoría a las personas que habrán de ostentar los cargos de presidente y vicepresidente, que no tienen por qué ser vocales ni estar vinculados al sector. El cargo de presidente lo ocupa actualmente y desde hace dos mandatos, el bodeguero Juan Gil de Araújo, de la firma Palacio de Fefiñanes, en Cambados, una de las más antiguas de la DO Rías Baixas.