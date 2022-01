EU denuncia un cúmulo de “despropósitos e irregularidades” en las obras del Auditorio de Monte da Vila

La formación municipal de EU denuncia una serie de irregularidades, retrasos y sobrecostes en las obras del nuevo Auditorio municipal de Monte da Vila, que habrían detectado después de analizar los informes facilitados desde el Concello.





Según manifestó el portavoz, José Antonio Otero, durante una rueda de prensa celebrada ayer, existe un “cúmulo de despropósitos” en la gestión que el gobierno de José Cacabelos ha llevado a cabo, con decenas de informes y certificaciones de la dirección de obra que recibieron respuestas negativas por parte de los técnicos, y que sin embargo, fueron igualmente aprobadas en Xunta de Goberno mediante decreto de Alcaldía. Se estaría produciendo, de este modo, el incumplimiento del proyecto, con modificaciones que no se ajustan al plan previsto, como cambios en las medidas de los elementos estructurales, pilares, muros y zapatas, que en algunos casos duplicaron su tamaño, y por la tanto, explica EU, supone un sobrecoste en la obra.





Continúan los trabajos

También llama poderosamente la atención el tema de los plazos. Y es que tal y como consta en los informes, explica Otero, el Concello tendría que tener los trabajos rematados y certificados el pasado 31 de diciembre, cuestión que no se ha cumplido, ya que durante el día de ayer, los operarios continuaban trabajando en el exterior del nuevo edificio.





Además, Concello y Diputación han ampliado los plazos, por lo que la fecha anunciada ahora para concluir las obras es el próximo 31 de enero, algo que los izquierdistas dudan de que también se pueda cumplir. Es por ello que temen que si no se llega a tiempo, la Diputación pueda reclamar al Concello la devolución del millón y medio de euros que el gobierno provincial aporta dentro del Plan de Reequilibrio II, y que pondría “en risco a estabilidade financieira de O Grove”, aseguran.





Otro problema sería el tema de la cubierta, que como pudieron comprobar los izquierdistas en la parte del expediente facilitada, no tendría accesos, ya que para ello habría que urbanizar a mayores todas las fincas colindantes al auditorio, por lo que finalmente, no podría albergar el parque, el mirador ni acoger conciertos al aire libre tal y como anunció el gobierno local. Además, para acondicionar los terrenos habría que establecer una nueva partida presupuestaria para tal fin por lo que la inversión total del Auditorio podría ascender a los 6 millones de euros, según los cálculos de EU. Además, se muestran preocupados por la calidad del edificio que se va a entregar al Concello y por cuales serán los próximos planes del gobierno de Cacabelos para el Monte da Vila, que ya está saturado de grandes infraestructuras.





Todos estas “irregularidades” considera la formación, “demostra a incapacidade do goberno de Cacabelos para realizar proxectos”. “A maioría das obras que puxo en marcha están inacabadas e o peor de todo é a falta de transparencia. O alcalde non informa á oposición, retrasa o envío da documentación e non fai máis que mentir”, reprocha Otero.