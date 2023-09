EU exige explicaciones por la subida de los precios de la Escola de Música Municipal de O Grove

La formación de José Antonio Otero exige al gobierno local aclaraciones sobre las cuentas de la Escola de Música Municipal que motivaron la subida de los precios para sus usuarios. Los izquierdistas han encontrado información dudosa sobre el funcionamiento que les hace “sospeitar que este servizo estea funcionando de forma irregular”. Consideran que “non hay xustificación” para el incremento de las tarifas y piden que se ajuste de forma gradual los próximos años.



Uno de los puntos que llamó la atención de los izquierdistas es relativo al incremento en más de un 37 % que, para este curso, contempla la empresa encargada de la gestión del servicio, lo que supone un gasto a mayores de 23.000 euros en relación al curso pasado. Un aumento que Izquierda Unida, a la vista de los datos ofrecidos en la memoria, considera “excesivo e inxustificable, pois non se especifica detalladamente a que atende”. Asimismo, preguntan de que manera se está prestando el servicio, pues “a adxudicación era por un curso escolar, sen posibilidade de prórroga, e este rematou o pasado mes de xuño, o que nos fai sospeitar que este servizo estea funcionando de forma irregular, ao igual que sucede co de Axuda no Fogar ou o de Limpeza de Edificios Públicos”, manifiesta Otero.



Por otro lado, manifiestan que la memoria contempla en los apartado de gastos del curso 2022-23 un desembolso de 2.160 euros por la compra de instrumentos, cuando en la adjudicación establecía que el gestor del servicio debía ofrecer estos materiales. Un punto que levanta interrogantes en la formación de izquierdas, que tampoco entienden como se vuelve a reflejar ese mismo gasto en la previsión del presente curso.



Otro de los temas para el cual piden aclaraciones es relativo a uno de los puntos de la memoria que trata sobre las actuaciones realizadas por la Escola de Música y los gastos de desplazamiento que tuvo que asumir el Concello pues, según apunta Otero “non se indica o número total de actuacións e cales correron a cargo da empresa adxudicataria en base á oferta da licitación e a táboa de gastos tampouco contempla estes conceptos”.

Rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia

Por último, la formación de izquierdas critica que después de diez años de funcionamiento de la Escola de Música, a día de hoy esta no esté inscrita en el Rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia, por lo que no puede acceder a las ayudas de hasta 9.000 euros que cada año ofrece la Xunta para su financiación. Ya perdida la de este año, piden que se haga lo antes posible ese trámite de inscripción para poder acceder a la próxima convocatoria.