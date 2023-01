EU de O Grove culpa a la “desidia” de Cacabelos de que no se pueda ampliar la Escola Infantil de Rons

La ampliación de la Escola Infantil de Rons “non será posible a curto prazo”. Así lo asegura el portavoz municipal de Esquerda Unida, José Antonio Otero, tras la reunión mantenida el pasado mes de diciembre con el servicio provincial de Costas para conocer la situación en la que se encuentran los terrenos del centro educativo y si el órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica pondría algún impedimento a una posible ampliación de las instalaciones. El objetivo del encuentro era saber como está el proceso para poder instar a la Xunta a iniciar los trámites y dar solución a la falta de plazas en la Galiña Azul grovense. Sin embargo, según les indicaron, “Costas non permitirá ningunha obra dese calado dentro do seu dominio e a única vía pasa por finalizar os trámites de desafectación dos terreos iniciados no 2012”.

Terrenos privados

“A nosa sorpresa foi que o expediente de desafectación leva paralizado dende o 2015”, año en el que explican los izquierdistas, “Costas declarou innecesarios os 5.548 metros cadrados que se solicitaron desafectar, paso imprescindible para que os terreos pasen a titularidade municipal, pero é Patrimonio do Estado quen ten paralizado o expediente dende esa época namentres non se solucionen tres incidencias”. Estos inconvenientes serían que uno de los terrenos está apropiado por un particular, otro ocupado por un transformador de Fenosa y además, la zona ocupada por el parque infantil no está catastrada, indica José Antonio Otero.



El portavoz izquierdista entiende que “é normal que o Estado teña paralizado o expediente por estes motivos pois non pode derivar un patrimonio público a propiedades privadas” y acusa al alcalde José Cacabelos de “irresponsable” ante una situación en la que, consideran, tuvo tiempo suficiente para buscar una solución. “Non entendemos que a día de hoxe, máis de 7 anos despois de que Costas declarase innecesarios os terreos e se alertase das incidencias, o alcalde non dera os pasos necesarios para solucionalos”, manifiesta Otero.

Gestiones tras la presión

Desde Esquerda Unida confirman que el gobierno local, “ante a continua presión das diferentes familias grovenses que quedaron sen praza na Galiña Azul, está agora tratando de dar solución a esta situación e que xa se dirixiu tamén ao servizo provincial de Costas” pero entienden que “chega tarde” y que desbloquear el expediente será un proceso largo, indica Otero. En esre sentido, pide a Cacabelos que “non engane á veciñanza dicindo que no vindeiro curso escolar non admite outra solución á falta de prazas que a ampliación da Escola Infantil de Rons, pois sabe de sobra que iso non é posible pola súa desidia”.