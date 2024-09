El grupo municipal de Esquerda Unida (EU) de O Grove denuncia el atraso en la licitación de la Escola de Música del municipio. La formación señala que, a pesar de que el curso escolar ya ha comenzado y se han iniciado diferentes actividades extraescolares y deportivas, de la Escola de Música "non se ten ningún coñecemento pois o servizo aínda non foi licitado".

Esta situación, señalan desde EU, evidencia "unha preocupante" falta de gestión por parte del gobierno local. Así, indican, que no es la primera vez que ocurre algo semejante pero "este ano o atraso é aínda maior, o que provoca preocupación e posibles inconvintes para os usuarios potenciais do servizo".

Para este grupo municipal, este nuevo atraso causa preocupación a las familias, ya que, señalan, necesitan organizar los horarios de sus hijos en función de las actividades extraescolares y pueden tener dificultad para encajar esta actividad con otras responsabilidades. "Esta falta de planificación e previsión non só prexudica á organización das familias, senón que podería acurtar o curso escolar, co conseguinte impacto negativo na educación musical do alumnado", señala José Antonio Otero, portavoz de EU.

Teniendo esto en cuenta, desde EU instan al gobierno municipal a agilizar los trámites "de maneira urxente para evitar máis prexuízos" a los potenciales usuarios y poder garantizar que las clases comiencen lo antes posible. "A inacción e a falta de xestión son xa inaceptables, e non podemos permitir que esta situación continúe prexudicando á veciñanza ano tras ano", comenta Otero.

Pleno del 1 de julio

El portavoz de Esqueda Unida, José Antonio Otero, destaca que en el anterior pleno, celebrado el 1 de juio, su grupo formuló ya una pregunta sobre la licitación de la Escola de Música. Cuestión a la que, señalan, el gobierno respondió que "estaban traballando para sacala o máis axiña posible, xa que tiñan a intención de licitar o servizo para un período de catro anos e, segundo explicaron, isto umplicaba un maior tempo de publicidade".

Tras pasar estos meses desde EU denuncian que no se tomaron las medidas necesarias y, por tanto, "se a día de hoxe a licitación non se publicou, entendemos que renunciarán aá proposta de facelo por catro anos, pois se con un ano xa vai a implicar atrasos, levalo adiante por catro, suporía un atraso maios en canto ao comezo do curso", señala Otero.