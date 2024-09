EU de O Grove impulsa “O mar comeza aquí” para evitar los residuos en las redes pluviales

El grupo municipal de Esquerda Unida (EU) de O Grove llevará al próximo pleno una moción a través de la cuál busca impulsar una campaña de concienciación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de evitar los vertidos de residuos en el alcantarillado. La iniciativa, que lleva por nombre “O mar comeza aquí”, tiene por objetivo, tal y como indican desde el partido, proteger la salud del medio marino y preservar la riqueza natural de la localidad.



El concelleiro Anxo Meis, que será el encargado de defender la propuesta en el pleno, señala que “O Grove, co seu importante patrimonio natural e mariño, non pode permitirse ignorar o problema crecente da contaminación nas nosas costas”. Así, indica que los pequeños residuos que se tiran al suelo acaban en las alcantarillas y, finalmente, llegan al mar “onde causan un impacto negativo tanto no ecosistema como nas actividades económicas que dependen del, como a pesca e o turismo”.



En la moción que presentarán en el pleno EU indica diferentes acciones que se deberían de llevar a cabo para poder erradicar este problema. Entre ellas destaca la instalación de señalización específica en alcantarillas y puntos de desagüe de aguas pluviales en las que se advierta que existe una conexión directa entre las calles y el mar.



Otras propuestas que señalan es la organización de diferentes actividades en centros escolares y asociaciones de vecinos para lograr maximizar el impacto de la campaña o la instalación de “trampas de lixo”, con las que se puedan retener los residuos antes de que lleguen al mar y, por tanto, se facilite su recogida por los servicios de limpieza del municipio.



Anxo Meis señala que “esta campaña non é só unha chamada á acción para a cidadanía, senón tamén unha oportunidade para que O Grove se converta nun referente na loita contra a contaminación mariña”. Así, señala que la preservación del medio ambiente es una responsabilidad compartida y, “dende Esqueda Unida estamos comprometidos en liderar esta tarefa”.



Desde Esquerda Unida también buscan que el Concello de O Grove se adhiera a la “Semana Europea de la Reducción de Residuos” que se celebra anualmente a finales del mes de noviembre y busca sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de no desperdiciar alimentos.



Esta moción será defendida y debatida en el pleno municipal de este mes y, desde EU, esperan el apoyo del resto de grupos políticos..