Evacúan a tres personas de su casa en Pontearnelas tras un incendio de madrugada

Un incendio urbano declarado en una vivienda en Pontearnelas, Vilanova de Arousa, cerca de la gasolinera de la localidad, obligó al traslado sanitario de tres personas, confirman fuentes del 112 Galicia, al menos dos de ellas afectadas por inhalación de humo.

El suceso ocurrió sobre las 2:30 horas de la noche del lunes al martes, en una vivienda de dos plantas. Fuentes participantes el operativo de emergencias explican que el fuego se habría originado en un lavavajillas ubicado en el piso inferior. Aunque las llamas no llegaron a afectar más a que a una reducida zona donde se encontraba el electrodoméstico, la combustión de plásticos y otros elementos generó una importante cantidad de humo y olor intenso que invadieron buena parte de la vivienda.

Los gases se habían acumulado también en la planta alta, imposibilitando la salida de dos personas, que se habían confinado ante lo ocurrido. A la llegada de los Bombeiros do Salnés, uno de los integrantes del parque de Ribadumia accedió a la planta alta y ayudó a salir al exterior a una de estas personas colocándole una máscara de rescate, alimentada con la misma botella de aire comprimido que la del bombero. De esta forma, pudieron cruzar la zona de humo con seguridad y salir al exterior. Una tercera persona se encontraba en un anexo a la vivienda y no habría resultado afectada por el humo, aunque fue trasladada igualmente por seguridad. El 061 derivó a estas personas al Hospital do Salnés.

Fue justamente uno de los residentes quien consiguió llamar a las emergencias, indicando que la importante cantidad de humo hacía imposible la salida del hogar.

Los efectivos de contraincendios consiguieron extinguir las llamas y ventilar el domicilio. En el operativo participaron también, además de los Bombeiros del parque de Ribadumia y de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil. También se alertó a los Bomberos de Vilagarcía, aunque finalmente no tuvieron que actuar.