La exigencia de Abal de una Alcaldía rotatoria en Cambados rompe las negociaciones con el PP

Las negociaciones entre el PP y Pode están cerradas. Así lo confirmó este jueves Sabela Fole, la candidata a la Alcaldía por el PP de Cambados, que junto a sus concejales electos ofreció una rueda de prensa para desvelar, en un alarde de transparencia, las ofertas y condiciones entre ambas formaciones para llegar a un acuerdo de gobierno de cara al Pleno de Investidura de este sábado.





Tal y como confirmó Fole, el PP estaría dispuesto a entregar a José Ramón Abal una Tenencia de Alcaldía, las concejalías de Obras y de Enoturismo, cómo había gestionado en el Cuatripartito, así como una liberación y la incorporación de los 14 puntos del programa electoral de Cambados Pode.

"Ofrecemoslle un folio en branco para encaixar os nos programas. Unha oferta xenerosa de abondo" señala la popular.





Todo muy beneficioso para Abal, sin embargo, las formaciones chocan en lo más importante: la Alcaldía. La única línea roja que marca el PP y que Pode abría exigido que se llevará a cabo de manera rotatoria en los próximos cuatro años.





"Somos a forza máis votada e temos lexitimidade para gobernar", apunta con rotundidad la candidata que insiste en que "fixemos todo o posible pero ata aquí chegamos, a gobernabilidade está en mans de Cambados Pode".





El PP había dado un ultimátum a José Ramón Abal para decidir su posicionamiento que acabó ayer sin llegar a ningún tipo de acuerdo por lo que Sabela Fole da por cerradas las negociaciones por su parte. "Non serei eu quen levante o teléfono para seguir falando. Estamos en disposición de manter as nosas propostas pero Pode sabe onde estamos si quiere un goberno forte co PP".





Si no hay cambios de última hora, todo apunta a que la decisión se José Ramón Abal se conocerá el propio sábado en el Pleno de Investidura que se celebra a las 12 del mediodía.