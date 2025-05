Expulsan a Cañón por no acatar el cambio de silla en un Pleno de A Illa con más críticas a la zona residencial

El segundo Pleno de A Illa en el que se intentó sentar al concejal no adscrito, Matías Cañón, al margen de sus compañeros del Partido Popular tampoco tuvo éxito. Si hace un mes fue la ausencia de toda la oposición la que bloqueó la medida, ayer el propio Cañón hizo caso omiso a las reiteradas peticiones del alcalde, el socialista Luis Arosa, para que acatase la decisión que lo lleva al otro extremo de la mesa, junto al BNG. Prefirió incluso ser expulsado.

El exconcejal Juan José González abrió las intervenciones de vecinos críticos con las nuevas medidas de movilidad | m. f.



El edil hizo uso de un turno de palabra para protestar por la medida y el regidor le hizo varios avisos para que se cambiase primero de asiento, antes de intervenir. No hubo acuerdo. Arosa lanzó un ultimátum entonces: O se cambiaba de sitio, o sería expulsado. Y así fue. Cañón terminó levantándose, pero para abandonar la mesa de sesiones, siguiendo posteriormente el debate desde los asientos del público.

Parking de Castelao

El alcalde confirmó que se ha tenido que cerrar, al no haber acuerdo con los propietarios. El Concello trabaja ya en una alternativa



Una sesión en la que el PP vio una vez más cómo se estrellaba un nuevo recurso, el que presentaron pidiendo la nulidad del anterior Pleno, en el que se aprobaron los presupuestos. Y tras la que, una vez más, se abrió un turno de palabra para los numerosos vecinos congregados como público, críticos con las nuevas medidas del plan de movilidad o zona residencial: la de los lectores de matrículas y prohibición de circulación por el centro urbano para los visitantes. Hubo un nuevo intercambio de pareceres, en algún momento a gritos, pero sin cambios significativos en cuanto a la hoja de ruta de implantación del plan.

La expulsión

Minutos antes de su expulsión, Matías Cañón defendió una vez más que la decisión de cambiarlo de sitio, a medio mandato, era una “niñada” y una “tontería” y reprochó que “para isto”, PSOE y BNG “enténdese de marabilla”. Ante la insistencia de Arosa para que ejecutase el cambio de asiento, se reiteró en el no: “Este é un intento de humillarme e discriminarme”, “xa lle dixen que eu para alí non vou ir”. Consumada la expulsión, durante los ruegos y preguntas el portavoz popular Miguel Paz preguntó “cal é o motivo de cambiar a Matías de sitio” y formuló el ruego de que volviera a sentarse junto a los demás miembros de la oposición. Leyó incluso un artículo de la legislación de régimen local en el que se recomienda sentar a los ediles de forma que se facilite el recuento de los votos. “Como é máis sinxelo o reconto? Tendo á oposición toda xunta ou non?”, argumentó. Arosa justificó la decisión en que, en anteriores mandatos en que hubo representación de los independientes, también se sentó a un concejal en aquel extremo.

El recurso perdido

En cuanto al recurso popular pidiendo la nulidad del Pleno anterior, no prosperó. El alcalde resumió el dictamen de Secretaría: no cabe un recurso de reposición contra un recurso de reposición anterior que ya había sido rechazado. Y esta fue la fórmula realizada por el PP, que, de nuevo entrando al fondo de la cuestión, reprochó que el anterior recurso fuese desestimado por una cuestión de plazos que no comparten. Paz también acusó al gobierno local de ser inflexible con los plazos únicamente con el PP, aunque tanto BNG como PSOE indicaron que los motivos para tumbar el recurso “están ben claros”, “so hai que ler” el informe del secretario.

El plan de movilidad

La zona residencial salió a relucir en los ruegos y preguntas, cuando Miguel Paz preguntó directamente si aquellas propuestas “eran legais”. Dudó de la implantación de las bicicletas ante los meses de demora, criticó tener que enterarse de las medidas “pola prensa” y presentó una serie de reparos prácticamente punto por punto. Fue entonces cuando el alcalde desveló que el parking de Castelao “está pechado” porque “non se chegou a acordo cos propietarios”. Indicó, eso sí, que se trabaja a en una solución: “Hai unha parte do Concello, que imos tentar facelo”.



Atacó entonces Arosa al PP echando mano de actas plenarias del anterior mandato e incluso de las sesiones de participación vecinal en las que también habían estado entonces concejales del PP para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). La alusión al “sí” del PMUS por el entonces PP de Juan José González hizo saltar a este, que seguía la sesión de ayer desde el público y exigió un turno de palabra.



Varios vecinos hicieron también conatos de intervención en Pleno, por lo que el alcalde tuvo que recordar varias veces que durante la sesión solo pueden intervenir los ediles y que el resto de personas podrían hacerlo una vez finalizada esta. Como así fue.



Cerrado el Pleno, fue Juan José González quien abrió las intervenciones vecinales, afirmando que el PP había apoyado entonces la necesidad de elaborar un PMUS y de plantear medidas, pero no en concreto las ahora adoptadas. Arosa defendió que las “64 páxinas do PMUS” incluían todas aquellas acciones, incluida la zona residencial, calle a calle. No hubo acuerdo ni en esto.



Se abrió entonces la participación a varios vecinos. En síntesis, volvieron a mostrar su oposición a tener que tomar las matrículas de clientes foráneos en los negocios. Incluso se plantearon opciones, como la instalación de bolardos retráctiles con lectores de matrícula. Eso permitiría pasar a los vecinos, impidiendo el acceso de visitantes y evitándoles así las multas. De hecho, algunos presentes acusaron al ejecutivo de actuar únicamente por afán recaudatorio.



Arosa salió al paso entonces haciendo ver que aquellas alternativas eran, en realidad, una peatonalización, dudando de que, efectivamente, era lo que quisieran los críticos. “Se facemos iso, entón os teus clientes non poderían acceder”, razonó con una empresaria que protestó por tener que “facer labores propias da Policía Local”.



Otros pidieron también revertir el cambio de sentido único en Castelao.