Fallece a los 57 años Antonio Roma Arcos, exconcejal del PP en la Corporación de Ribadumia

Antonio Roma Arcos, exconcejal de la Corporación de Ribadumia, falleció este jueves a los 57 años. Había sido edil del Partido Popular durante años, también con responsabilidades de gobierno durante la etapa de Salomé Peña al frente del ejecutivo.



Tras tener conocimiento de la defunción, el Concello de Ribadumia emitió esta tarde un comunicado oficial lamentando su fallecimiento y trasladando el pésame a sus familiares y amigos.



“Enfrontamos a triste noticia do falecemento de Antonio Roma Arcos, exconcelleiro do PP da Corporación municipal de Ribadumia”, reza el texto. “Antonio era veciño da parroquia de Barrantes, de carácter amable e cercano, sempre amosou o seu lado mais afable. Traballou de xeito constante por construir unha Ribadumia mellor no seu labor como concelleiro. Toda a Corporación municipal lamenta profundamente o seu inesperado e repentino pasamento, deixando un fondo pesar neste Concello. Nestes difíciles momentos, expresamos as nosas máis sinceras condolencias á familia de Antonio Roma, aos seus familiares, as súas amizades, así como a todos aqueles que comparten a dor desta perda”.



Su restos son velados en la sala 2 del tanatorio de Ribadumia. La salida del cortejo fúnebre será este viernes a las 17:45 y el funeral a las 18:15 en la iglesia de San Andrés de Barrantes, con destino al cementerio parroquial.