La falta de socorristas deja sin servicio a playas y piscinas en pleno verano

Varios concellos de la ría de Arousa se encuentran con problemas para poder abrir sus playas y pisicinas en pleno arranque de la temporada alta al no disponer de los socorristas suficientes. En algunos casos, como el de la piscina municipal de Meaño, la falta de personal obligará a mantener las instalaciones cerradas.



El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, reconoce que “vamos a tener serias dificultades para abrir todas las playas con socorristas, al igual que en buena parte de los concellos de Galicia”.. El municipio meco sacó a concurso la cobertura de las plazas a través de una empresa, pero les trasladan que “no hay personal para contratar. Hay voluntad, pero no hay socorristas. Creo que todos estamos igual”, señala el regidor.



Para Cacabelos “se trata de un problema muy serio para Galicia” y considera que debe resolverse a nivel autonómico. En O Grove estiman que serían necesarios entre 25 y 30 socorristas para abrir con plenas garantías todas las playas “pero hace años que nos conformamos con tener 17 o 18, que son los que habitualmente conseguimos”. Este año la cifra está por debajo.



En temporadas anteriores se disponía de los efectivos necesarios para abrir A Lanzada y otros arenales del sur del municipio todos los días, meintras que en las playas del norte, únicamente había socorristas los fines de semana. Para este verano albergan dudas sobre cuántos podrán tener finalmente y la única certeza actualmente es el funcionamiento normal de A Lanzada.









Problemas en Meaño y Ribeira





Otro de los afectados por la falta de personal es el Concello de Meaño, que no podrá abrir su piscina municipal desde hoy, tal como tenía previsto. Según explican, “a normativa obriga a ter dous socorristas para poder abrir as instalacións e actualmente tan sólo contamos con un”. Coinciden con O Grove en que la situación “está afectando a todos os concellos con praias ou con piscina. O organismo competente debería actuar para solventala”.



Por su parte, el BNG de Ribeira denunció ayer la situación que vive la localidad, en la que “a falta de persoal fai que, ante calquera situación de risco, se deba agardar á intervención de Salvamento Marítimo, Cruz Vermella, GAEM ou a que unha embarcación particular próxima poida rescatar a quen estea en perigo no mar”.



Los nacionalistas se muestran muy críticos con el ejecutivo ribeirense y apuntan que “á escaseza de profesionais súmaselle a parálise dun Goberno local inoperante, incapaz de facer as probas selectivas en tempo e forma”. Así, exigen que se realicen las contrataciones “canto antes” y proponen que el municipio acoja un curso de formación de socorristas para que en el futuro este proceso sea “máis eficiente”.



Una de las excepciones en la zona está siendo Sanxenxo, que al igual que O Grove ha optado por incorporar al personal a través de una empresa. En su caso, sí han podido conseguir los 80 socorristas que necesitan para sus 17 playas con bandera azul y las cuatro principales cuentan con este servicio desde el 1 de junio, mientras que en las demás empieza hoy.