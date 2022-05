Familias de O Grove protestan hoy por la escasez de plazas de educación infantil en la localidad

La escasez de plazas de educación infantil en O Grove es un problema que el municipio lleva arrastrando desde hace años pero, en vista de la publicación del listado de niños y niñas de 0-3 años que se quedan sin plaza para este curso en la Escola Infantil Galiña Azul de Rons, los padres han dicho basta y exigen soluciones. Para ello, convocan una concentración para hoy en la que mostrarán su enfado ante esta situación, a partir de las 12 horas a las puertas de la Casa Consistorial, y se hará un recorrido por las calles del centro para dar mayor visibilidad al problema.



Según informan los molestos progenitores, este próximo curso quedarán si acceso a la única escuela infantil de O Grove, al menos 25 niños menores de tres años, aunque no se trata de una cifra real, explican, ya que “hai que engadirlle un número considerable de cativos que teñen que facer uso de garderías privadas ou de escolas infantís de concellos limítrofes”.



Se quejan de que tanto las administraciones autonómicas como las municipales son conocedoras de esta realidad pero “ningunha delas pon solución ao asunto”, por lo que advierten, “se precisa con urxencia que se tomen medidas para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar”.









Apoyo de los grupos políticos





A estas protestas se suman los grupos políticos de EU y BNG, que estarán hoy apoyando a las familias en la movilización.



Los izquierdistas reiteran su petición de ampliación de la Escola Infantil Galiña Azul de la Xunta en Rons o la construcción de un nuevo centro de infantil en el municipio ante la necesidad cada vez mayor de las familias para conciliar. Una situación que se “agravou”, el pasado curso, explican, tras el cierre de la escuela concertada ubicada en el “Colexio das Monxas” y que “a sabendas desta problemática, dende as administracións non se fixo nada, e cada curso son máis as familias que teñen que buscar alternativas fóra do concello ou resignarse”.



Por su parte, desde el BNG manifiestan su total apoyo a las familias y critica que “xa advertimos en reiteradas ocasións de este problema, e unha vez máis, será a cidadanía de O Grove quen teña que tomar a iniciativa ante a pasividade deste goberno esgotado, dictatorial e sen ideas do PSOE de Cacabelos”.