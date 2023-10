La Festa do Marisco bate marcas históricas en su primer fin de semana con 66.566 tiques dispensados

O Grove continúa inmerso en la celebración de la LX edición de la Festa do Marisco que continúa arrojando cifras récord durante el primer fin de semana con 66.566 tiques dispensados, a falta de los datos de cierre de la jornada nocturna dominical. Unas imponentes cifras que, según sus organizadores, consolidan a la cita gastronómica como “referencia do turismo desestacionalizado”.



En este sentido, el alcalde, José Cacabelos apuntó que “esta Festa do Marisco está a permitir manter a actividade do noso sector turístico e hostaleiro ata ben entrado outubro, cando antes en setembro baixaban a persiana case ata Semana Santa”. Además, reconoce que la expectación y las imágines vividas son algo “nunca visto” en la península meca.



De este modo, los primeros cálculos de la organización apuntan a que O Grove acogió a más de 30.000 visitantes llegados de diversos puntos de Galicia, prácticamente todas las comunidades autónomas de España y más de una docena de nacionalidades, desde la inauguración de la cita gastronómica. En cuanto a los tiques dispensados, los 66.566 suponen un 44% de las unidades facturadas en las cajas en toda la edición del año 2022.



Pero los 23 productos locales de la Ría de Arousa no son el único atractivo de una Festa do Marisco que se madrugó este domingo con la actuación de la Asociación Cantodorxo, de baile tradicional. Asimismo, la jornada matinal también contó con la regata de dornas a remo, en la que salieron vencedores “A Torre” y “Dorneiros Rejateiros”, que se impusieron a Dorna Meca, Club Mariño do Salnés y Escola da Illa.



En cuanto a la música, la carpa de conciertos acogió la actuación estelar de Fillas de Cassandra, que cogió el testigo de uno de los grandes platos fuertes de la programación, La Casa Azul, que congregó en la estructura logística un total de 6.500 personas que se entregaron al grupo de Milkyway y que estallaron con temas como la “Revolución sexual”.

Las Vespas y Lambrettas tomaron las calles de la península meca

Las Vespas y Lambrettas volvieron a tomar las calles grovenses tras reunirse en el entorno de la Praza do Corgo, en el marco de las actividades complementarias de la Festa do Marisco. La actividad organizada por el SC LamVrespas O Grove congregó a 250 motoristas, el mayor número de aficionados a las motos que se registrara hasta la fecha. La jornada arrancó a las 9 horas con la inscripción de la “Xuntanza” frente a la Casa Consistorial meca y, sobre las 11 horas, la comitiva inició la ruta moto-turística por las calles de O Grove, formando una exposición de scooters clásicas, un espacio dedicado a los amantes y nostálgicos del motociclismo, una cita que ya es un clásico de la programación de la cita gastronómica y al que cada año se suma más gente.



Música y obradoiros

Tras un inicio desenfrenado de actividad, O Grove pausará el ritmo en este inicio de semana. Más allá de la actividad habitual en las cajas y stands de venta de producto del mar y en la carpa cafetería con las sesiones musicales, que se desarrollarán a las 13 y a las 17 horas, la carpa institucional congregará buena parte de la atención con la realización de dos obradoiros. A partir de mediodía Ruxe enseñará a confeccionar pulseras con conchas a las niños mayores de 6 años. Asimismo, a las 17 horas, Bagbooks ofrecerá una clase de iniciación al bordado.



Ya en horario nocturno, a partir de las 22 horas, la carpa de conciertos acogerá la actuación de la Asociación Cultural Musical Os Firrás, que interpretará música variada para el disfrute de todos los públicos.