La Festa do Marisco de O Grove empieza el jueves con un presupuesto inicial de 750.000 euros

Este jueves a las siete de la tarde se inaugurará la LXI Festa do Marisco de O Grove. Festejo que, este año, cuenta con un presupuesto inicial de 750.000 euros, cifra que se podrá aumentar, tal y como señala el alcalde del municipio, José Cacabelos, dependiendo del volumen de ingresos que tenga el evento. “Esta es la cantidad que adelanta el Concello de O Grove, pero, en base a los ingresos que se contabilicen, se podrá aumentar más, o no, la capacidad de gasto”, indica Cacabelos.



Desde el gobierno local esperan que esta edición de la fiesta vuelva a ser “un verdadero éxito”, así, el edil socialista indica que las “expectativas del sector hotelero así lo indican”. Cuenta que existe una gran reserva en los alojamientos turísticos y que, como en años pasados, se espera que además de vecinos de O Grove y localidades cercanas, se acerquen al municipio personas llegadas desde León, Ponferrada, Cantabria y ciudades del norte de Portugal.

Inauguración



La inauguración de la Festa do Marisco tendrá lugar este jueves a las siete de la tarde, momento en el que se procederá a la apertura de casetas y a la venta de multitud de opciones de mariscos. Para este primer día están previstos los conciertos de Caballito y Freshkiños.



El viernes la fiesta comienza ya de mañana, con la apertura de casetas a las once y media y la inauguración de la feria de oportunidades. Además, están programadas actividades infantiles en la Praza do Corgo, un festival de música y baile tradicional y los conciertos de Mondra y The Rapants a partir de las once.