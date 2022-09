La Festa do Marisco muestra su potencial en Madrid con una degustación de productos

La LIX Festa do Marisco do Grove se presentó ayer en Madrid, exhibiendo sus atractivos y su potencial en un acto organizado por el Concello en colaboración con Mahou Cinco Estrellas, en el restaurante La Francachela, situado en las instalaciones de Matadero.



El acto estuvo presidido por el alcalde meco, José Antonio Cacabelos y por Javier Cochón, Director Regional De Hostelería Galicia de Mahou San Miguel. Además, participaron ‘influencers’, prensa y reconocidos representantes del sector turístico y gastronómico.



El cocinero del restaurante Meloxeira Praia, Álvaro Fuentes, y el pulpeiro Manuel Rodríguez prepararon una degustación de los productos que se pueden encontrar en la Festa do Marisco, como berberechos, empanada, vieira, zamburiñas o pulpo.



El alcalde agradeció la colaboración de Mahou que “desde hace unos años mejora la Festa do Marisco gracias a un acuerdo del que nos enriquecemos” amabas partes”. Cacabelos añadió que “Mahou, además de la organización de esta presentación y de la colaboración económica, aporta el vestuario de todo el personal de la fiesta y la infraestructura necesaria para su desarrollo”.



Por su parte, Javier Cochón hizo alusión al rol de la cervecera como impulsora de encuentros alrededor de la gastronomía. “Estamos encantados de estar presentes en una celebración tan relevante. Con tantas ediciones a sus espaldas, esta se ha convertido en una cita clave para todos y esperamos continuar maridando con nuestra cerveza muchos momentos de celebración alrededor de todos los productos gallegos que propone O Grove”.