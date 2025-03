La Festa do Marisco se queda sin premio en los Iberian Festival Awards

Los Iberian Festival Awards no han concedido el premio de la categoría Best Festivity a la Festa do Marisco de O Grove. En su lugar, el reconocimiento se lo ha llevado el Carnaval de Torres Vedras, una festividad portuguesa celebrada en la ciudad de Torres Vedras, ubicada a 50 quilómetros de Lisboa, y que destaca por su identidad exclusivamente portuguesa, reflejada en sus temas satíricos, coloridos disfraces y festejos tradicionales.



El concurso premia a los mejores eventos y festivales de diferentes ámbitos, nominando esta edición a la Festa do Marisco por la calidad de la propuesta gastronómica, la organización y la programación de los conciertos.