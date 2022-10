El Festival Desfoga llena Cambados de artes vivas y participativas para visibilizar a la comunidad Lgtbqai+

Cambados acoge estos días la tercera edición del Desfoga, un festival de artes vivas mediado y comisariado que este año se centra en “remover conciencias” y sensibilizar sobre la situación y las problemáticas de la comunidad Lgtbqai+ y que además, por primera vez, ha logrado una ayuda de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Agadic, de la Xunta. Exposiciones, conciertos, talleres, performance y otras actividades sobre identidades y sexualidades completan el programa que busca ser participativo y que para 2023 espera crecer con un modelo comarcal. De hecho, ya se han mantenido reuniones con otros concellos para que sea intermunicipal.



La cita está coorganizada por Teatro Caracol, una de las compañías amateur más longevas de Galicia, como destacó su vicepresidente, Goyo Agra, y la Concellería de Igualdade de Cambados y el alcalde, Samuel Lago, ya confirmó su apoyo a futuras ediciones de este “proxecto tan interesante dende o punto de vista social e cultural”. Surgió tras las ansias de expansión del grupo cambadés, que se abrió al círculo profesional con residencias artísticas, naciendo el Desfoga en 2014. Este año está dirigido por Matías Daporta y Begoña Cuquejo y ayer mismo dio el pistoletazo de salida a una parte sustancial de su programa con su presentación, a la que también acudió el director de Agadic, Jacobo Sutil, y la inauguración de la exposición del Museo Marítimo de Barcelona “O desexo flúe tanto como o mar”, de Víctor Ramirez Tur.









Mediación y comisariado





Está en Torrado, que será uno de los escenarios junto a otros espacios públicos y privados de la localidad. “É un festival de artes vivos para cuestionar aos poderes, as desigualdades e toda forma de vulneración de dereitos humanos”, apuntó Cuquejo. Además, tiene dos “elementos característicos”. Según Daporta, uno es la mediación porque “non queremos que os artistas veñan como satélites e se vaian, queremos que deixen a súa impronta na vila”. Y así nació el juego interactivo sobre leyendas y mitos locales en peligro de extinción que el escultor portugués Pedro Moreira ha convertido en un juego de cerámica tras hablar con vecinos e historiadores cambadeses hace unos meses. Con él se podrá jugar en la Casa Histórica de Fefiñáns en partidas de seis jugadores, mañana, viernes y sábado.









Pensamiento crítico





También es un festival comisariado porque “non seleccionamos artistas de forma esporádica senón que escollemos un discurso que queremos contar e pezas que interactúen entre elas” y para que la ciudadanía hable de ellas, porque “Desfoga é entretido, pero queremos fuxir do entretemento, é un festival para fomentar o pensamento crítico e axudar á emancipación da cidadanía a través da cultura”, abundó Daporta.



La codirectora detalló que para llegar a esto utilizan estrategias como los talleres realizados en los institutos o involucrar a los vecinos en la elección de una pieza artística de entre medio centenar de propuestas; un proceso de selección en el que participaron unos 50 vecinos. La elegida es “Circografía Travesti” de Victoria Sickness y se podrá ver el sábado en la Cultural.









Detalles de actividades





Pero antes, mañana, a las 21 horas en el auditorio, el artista catalán Pere Faura ofrecerá una pieza de cabaret donde se cuenta de forma humorística la crisis del sida en España. El viernes, a las 18 horas, las artistas Nuria Vil y Artemisa protagonizarán el podcast en vivo “Poesía Lésbica. Loca yo?” (Torrado) y por la noche, a las 21 horas, el colectivo Vacaburra ofrecerá “Metolodoxías carroñeras para corpos invertidos”, una conferencia perfomativa sobre lo que “sofren os corpos non normativos, non convencionais”. Los conciertos tendrán lugar en la sala Krazzy Kray, a las 23 horas, con Artemisa y O Rabelo y su “Foliada do perreo” (viernes y sábado respectivamente).



Algunas actividades son gratuitas, otras de coste y también las hay de taquilla inversa como los conciertos. Las entradas pueden comprarse en “entrapolis.com”. Además, puede conseguirse información puntualmente del festival en su perfil de la red social Instagram.