Fole afirma que llegó a un pacto con Abal y que el edil “desapareceu” sin explicaciones hasta investir a Lago

La líder del PP de Cambados, Sabela Fole, hizo pública hoy una carta en la que señala una supuesta falta de palabra del concejal llave de gobierno, José Ramón Abal, edil de Pode. En el escrito, la popular afirma que el jueves había llegado a un “pacto” con Abal para hacerla a ella alcaldesa. Había incluso acordado quedar para rubricarlo por escrito. Pero Abal “xamais respondeu”. No supo nada más de él hasta el Pleno en que hizo alcalde al socialista Samuel Lago, afirmó la conservadora.

La secuencia de Fole

Según Fole, en la noche del jueves 15, después de una reunión de Pode, Abal le solicitó una reu­nión con la posibilidad de firmar un acuerdo. “Pregúntolle directamente se nos vai apoiar e a súa resposta é: ‘Bueno, sí’ e dime que quere dar unha rolda de prensa o venres a mediodía e asinar o pacto antes de facelo público”.



“Confírmolle a miña disposición e dime que teriamos que reunirnos nun sitio no que haxa un ordenador para tomar como base do futuro pacto co PP o que asinou en 2015 co PSOE, BNG e Somos Cambados”, añade la popular. “Ante a sorpresa, indícolle que, como é natural, eu non teño ese pacto, ao que respondeu: ‘Non te preocupes, lévoo eu’. Pregúntame tamén se, finalmente, voulle dar a Primeira Tenencia de Alcaldía e confírmolle que si, que eu nunca falto á miña palabra. A súa contestación foi, clara, aínda que falsa: ‘Eu tampouco’ ”, prosigue la popular.



“Quedamos ás 07:45 do venres (ás 09:00h eu tiña que oficiar unha voda). Busco en Google o famoso pacto de 2015. Ás 08:30 chámoo pero Abal está apagado. Aos poucos minutos recibo WhatsApp seu e emprázame a falar “10 minutos”. Fole relata que entonces, “cando chega non trae o pacto de 2015 e sorpréndese porque eu si o teña. Falamos do documento e das súas competencias entón, en dez minutos escasos. Consúltame se están recollidas as retribucións e dígolle que si. Marcho ao casamento e dime: ‘Chámame cando acabes’. Ás 09:54 horas envíolle WhatsApp de que xa estou no despacho. Xamais recibín contestación. Chameino. Xamais respondeu”, sostiene Fole. “Desde ese momento non souben nada máis” de Abal hasta la misma votación.



La popular concluye que “Abal xamais quixo un pacto co PP”. “Estivo xogando coa cidadanía, co PP e co cuatripartito co que agora se alía”.



Fole concluye su carta comprometiendo trabajo “sen descanso” para “evitar que este desgoberno cause prexuízos á veciñanza”.