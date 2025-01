Fole evita posicionarse sobre la petición del PPdeG de un cuartel para Vilagarcía: “Non entro nin saio”

La moción del PSOE de Cambados para reprocharle al PPdeG la petición de un nuevo cuartel para Vilagarcía o que rehabilite el actual, y que aprobó hace unos días en el Parlamento de Galicia, salió adelante en el Pleno de ayer con el apoyo de sus socios. Además, el cuatripartito acusó a su portavoz local, Sabela Fole, de mostrarse tibia y “ambigua” ante una reclamación que consideran va en contra de los intereses de la capital del albariño, de la construcción de las nuevas instalaciones cambadesas y como sede comarcal de la Guardia Civil.



Y es que la popular no entró en el fondo y aprovechó para cargar contra la gestión municipal y la administración central por el enorme retraso de las obras y los incomprensibles problemas técnicos que lo han provocado. “Se Vilagarcía pide ou non un novo cuartel, eu non entro nin saio”, se limitó a decir.

La concejala reiteró, como ha hecho en ocasiones anteriores, que su partido pone los intereses de los cambadeses por delante de sus siglas políticas y que han defendido “con uñas e dentes” que Cambados debe tener la Capitanía de la Guardia Civil de O Salnés. Sin embargo, aseguró que esto no se ha oficializado a falta del nuevo edificio de la Rúa Valle-Inclán: “Non temos onde colocar aos axentes, así que cumpla o seu compromiso e esixa que se retomen as obras, pero a ver se lle deixa o señor Abal, non como no caso do asilo”, añadió en referencia al socio de Pode.

Abal desvela que se pidió la ubicación en otra parcela y dejar la de Valle-Inclán para un área de ocio del Concello



Precisamente este, José Ramón Abal Varela, desveló que se llegó a proponer al Ministerio del Interior buscar otra ubicación y dejar la céntrica parcela al Concello mediante una cesión y para la creación de un aparcamiento o un parque infantil y un área de esparcimiento. En cuanto a las intenciones del PP, le parece un “agravio” y “notouse a falta de apoio de Sabela Fole, como foi no caso do asilo”, añadió.

Revancha política

Para el BNG ha sido una muestra más de que “o PP ningunea a este concello”, declaró Liso González. “É a dinámica de sempre, como non goberna en Cambados, todo o que sexa molestar é correcto para eles”, agregó el socio de Somos, Tino Cordal.



Por su parte, el alcalde, Samuel Lago, defendió las gestiones realizadas trasladando el “malestar” por los retrasos y garantizó que a pesar de todo “vai saír adiante. O único risco é que Feijóo chegue á Moncloa antes de que esté feito”. Insistió en el contenido de la moción, indicando que las intenciones de los conservadores es la de “boicotear” a la capital del albariño. “Se a defendera o PP de Vilagarcía ata podería ser comprensible, pero é o PP de Galicia e iso déixaa a vostede en moi mal lugar”, le replicó a Fole.



Esta cuestión logró una unidad en el voto del cuatripartito no muy habitual en los últimos tiempos. También la moción presentada por la oposición reclamando que se celebre el examen para contratar a un arquitecto técnico con plaza fija y acabar con el colapso del departamento de Urbanismo. En este caso con su abstención.

Examen de Urbanismo

El concejal responsable es el propio Lago y aseguró que esta área es una de las que mejor situación presenta en cuanto a personal porque “só falta o arquitecto técnico”. Asimismo disculpó el retraso que sufre el proceso selectivo –desde agosto– en la carga de trabajo de Recursos Humanos ante un proceso de estabilización de personal de casi 40 empleados y la ausencia de secretario hasta la entrada del nuevo. Con todo, prometió que es cuestión de “días” que se ponga la fecha de la prueba.

El BNG discrepa

Sus socios de gobierno tampoco ocultaron el problema, pero se mantuvieron en la línea de que la solución está en camino, excepto el grupo nacionalista. Su portavoz, Liso González, considera que no se trata de un problema de personal ni puntual ni de una cuestión de los trabajadores adscritos: “O problema é a súa dirección técnica e iso é o que temos que arranxar”, añadió, no dejando en muy buen lugar a su socio socialista.