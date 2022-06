El Foro do Albariño vuelve con una edición sobre la sostenibilidad y temas como el rescate del “espadeiro” de O Salnés

Adegas Terra de Asorei y la Asociación de Adegas do Salnés recuperan su Foro do Albariño tras el parón de la pandemia y lo vuelven a hacer en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en la modalidad de uno de sus cursos de verano. Esta edición, la décima, tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio y abordará una cuestión urgente y de actualidad como es la sostenibilidad en la producción vinícola a través de temas como la recuperación del viño “espadeiro”, una variedad emblemática de O Salnés, y el empleo de descartes de algas como abonos para una producción ecológica.





El plazo de inscripción se cierra el día 17 y el curso está dirigido a estudiantes, profesionales y a cualquier interesado en el tema, resumido en su nombre “Reflexión sobre a sostenibilidade: os aspectos medioambientais, sociais e de goberno corporativo”. Según su directora la profesora, Elisa Rubí, pretende dar “unha visión multidisciplinar e actual sobre o mundo do viño galego e en particular do albariño do Val do Salnés nas Rías Baixas. Consideramos que a sostenibilidade no sector vitivinícola é unha obriga ética, que temos cos nosos ecosistemas para minimizar os impactos do cambio climático e é unha responsabilidade social”.





El presidente de Terra de Asorei, Roque Durán, indicó que para vender hoy en día, además de “paixón”, las bodegas “deben responder a esta nova sensibilidade e realide”, tener “detrás unha empresa eficiente e valores de respecto ás persoas, o medio ambiente e ser sensibles en tomar medidas para evitar o cambio climático”.





Durán detalló que el programa sigue cuatro líneas: escuchar experiencias que se están realizando fuera de Galicia con los representantes de la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja y el sociólogo catalán Lluis Tolosa, “unha das persoas que máis está estudando o enoturismo e as rutas do viño”. La segunda es la economía circular, la viticultura y las bodegas sostenibles, de lo que hablarán profesores catedráticos de las universidades de Santiago y A Coruña. La tercera será la recuperación del “espadeiro”, “símbolo da biodiversidade e as oportunidades que da unha uva galega para elaborar un viño de calidade”. Y la cuarta versará sobre investigaciones y estudios que se están realizando sobre viticultura sostenible y de precisión.





Otros de los ponentes para desarrollar estos temas serán uno de los promotores de la DO Rías Baixas, Hernando Martínez, y su actual secretario, Ramón Huidobro; el meteorólogo Xoán Taboada; las investigadoras del CSIC Manuela Buján y Carmen Martínez, y los economistas Marcelino Fernández Mallo y Xavier Vence, entre otros.





El programa se desarrollará en la bodega, ubicada en San Martiño de Meis, y en Exposalnés y el Pazo de Ulloa, donde será la clausura.