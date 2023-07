El Foro “O Mundo dos Viños” aborda la situación de la viticultura sostenible en la comarca de O Salnés

El Foro “O Mundo dos Viños Galegos” organizado por la Universidade de Santiago y la Asociación Adegas do Salnés arrancó ayer con un primer bloque de ponencias y una mesa redonda en torno a los retos de futuro a los que se enfrenta el sector en cuanto a la sostenibilidad de la producción y el cambio climático, entre otras cuestiones.



La inauguración corrió a cargo de representantes de las entidades y de la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez. En primer lugar se abordó la viabilidad ambiental del sector con el vicerrector de Planificación, Tecnoloxía e Sostibilidade y coordinador del Grupo de Investigación en Biotecnoloxía Ambiental de la USC, Gumersindo Feijoo Costa, quien declaró que el vino de O Salnés “é sostible, mais debemos continuar na súa innovación para manternos como líderes”.



Sobre la sostenibilidad en la viticultura Atlántica en general y el caso saliniense en particular, habló Julián J. García Berrios, profesor del área de Produción Vexetal del Campus de Lugo. Expuso que es necesario “repensar a viticultura, son vellos novos tempos” y “voltar a aprender do que se facía de forma tradicional en tanto permitía unha produción sostible con respecto ao medioambiente, mais aproveitando os avances do coñecemento e as ferramentas tecnolóxicas de cara a un cambio baseado na natureza”.

Según él, hay que caminar hacia un menor uso de químicos de síntese con una “maior resilencia fronte ao cambio climático onde a xestión do solo é nunha das claves do éxito”.



Víctor Cortizo, enólogo en Familia Torres, y Diego García, responsable de Viticultura en la bodega Paco & Lola, protagonizaron una mesa de redonda donde se lanzó la pregunta de si la viticultura sostenible, ecológica y regenerativa es posible en O Salnés. Este último técnico cree que hay profesionales de “alto nivel” para responder satisfactoriamente a este reto y considera que la formación e investigación y la transferencia de conocimientos “son os factores máis importantes para avanzar en sustentabilidade”, además de considerar “esencial” la colaboración público-privada. “O máis importante para recuperar a viticultura é pensar na vida do ecosistema”, añadió Cortizo, que también es gestor de la firma.



Por su parte, Edelmiro López, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, habló de una cuestión importante: la nueva Política Agraria Común (PAC) con la llegada de ayudas para reestructuración de viñedos, reducción de consumos energéticos, etc.



El programa continúa hoy en las instalaciones de Terra de Asorei abordando temas como las certificaciones de sostenibilidad y el aprovechamiento del bagazo – “De lixo a xoia”– basura a joya y habrá catas y una actuación de Manoele de Felisa.