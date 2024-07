La fragata rusa Shtandart, en el ojo de la polémica fondeada en A Illa

Un hermoso velero fondea desde ayer frente a la costa de A Illa de Arousa. Se trata del Shtandart, réplica de una fragata rusa del siglo XVIII, envuelta en un mar de problemas debido al conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Dos embarcaciones de la Guardia Civil custodian desde primera hora el barco, a la espera de la decisión última de Capitanía Marítima sobre la posibilidad de permanencia o no en estas aguas. El buque extranjero ya fue vetado en Francia y, posteriormente, puso rumbo a España. Más recientemente fue vetado en Vigo.

Un paquete de sanciones de la UE contra Rusia, en respuesta a la escalada tras la invasión del gobierno de Putin a Ucrania, prohíbe el acceso a puertos de la Unión a barcos rusos. El Shtandart enarbola hoy pabellón de las Islas Cook, pero esto no basta para disipar las dudas sobre la legalidad de sus atraques en países como España.

La tripulación explica su situación

Diario de Arousa consiguió esta mañana hablar con uno de los tripulantes a bordo de la fragata. Asier Alcorta explica que la embarcación funciona principalmente "en temas culturales", "nuestra función es enseñar a la gente a navegar al estilo tradicional. También asistimos a festivales".

Desde la ENT Dorna

Justamente, a su paso por el festival en el país galo se encontraron con gente de la Escuela de Navegación Tradicional (ENT) de la Asociación Dorna de A Illa que, viendo la belleza del buque, los invitaron a "pasarse pola Arousa cando quixeran". Así lo confirma también el presidente de la ENT, Héctor Suárez. Él mismo explica que, cuando lo hicieron, "non sabiamos que era un barco ruso", ya que, actualmente, su bandera es de las Islas Cook. "Non sabiamos que tiña este tipo de problemas".

En cualquier caso, fueron invitados a participar en la Regata do Bao, que se celebrará el próximo sábado, 3 de agosto. Y por ello, pusieron rumbo a A Illa tras ser rechazados en otros varios puertos.

Desde la tripulación, Asier Alcorta subraya, además, que en A Illa han fondeado, no entrado a puerto, aunque la orden recibida a bordo por las autoridades es "abandonar las aguas territoriales".

Carta del Capitán

El capitán del barco, Vladimir Martus —de origen ruso—, emitió esta misma mañana una carta en respuesta a las órdenes de las autoridades marítimas de la zona. En ella presenta una batería de once alegaciones, entre las que indica que "el 6 de junio de 2024, el barco fue registrado bajo la autoridad de las Islas Cook, siguiendo una solicitud de la administración marítima francesa. La transferencia de propiedad fue verificada por abogados y confirmada como legal. Actualmente, el barco enarbola la bandera de las Islas Cook". "El TS Shtandart es un buque de construcción tradicional, de madera y con tres mástiles. Desde su botadura en 1999, se ha utilizado como buque escuela para jóvenes de todas las nacionalidades y como barco museo".

El rechazo de entrada en Vigo, afirma, "nos imposibilita la elaboración de un nuevo plan de viaje y la logística/cambio de tripulación". "Al no tener provisiones de comida y agua, tuvimos que fondear. Además, tenemos un problema técnico con el generador del barco. Se necesitan repuestos". El capitán también explica que actualmente están en mínimo de tripulación: "Ahora tenemos 11 personas a bordo, incluidos 2 adolescentes. La tripulación de reemplazo llegará el 4 de agosto".

El tripulante con el que ha podido hablar este Diario asegura que no sería ténicamente posible abandonar el fondeo. "Es un requerimiento que ahora no podemos atender. No tenemos tripulación suficiente. Estamos fondeados por ancla y no tenemos medios mecánicos o eléctricos para subirla, lo hacemos a mano, porque este barco es histórico". "Tampoco tenemos cantidades suficientes de agua, ni de víveres, para emprender una travesía".

La Asociación AGA-Ucraína pide su expulsión

La Asociación de Axuda Para Ucraína (AGA-Ucraína) denunció hace unos días la llegada de esta fragata a Galicia. Fuentes de esta entidad declaraban hoy a Diario de Arousa que "realmente, este barco es de Rusia. Cambió la bandera para participar en una feria" de embarcaciones históricas, en Francia y posteriormente en Vigo. "Pero por reglamento" comunitario, "todos los barcos de Rusia están bajo sanciones. No puede entrar a los puertos de la UE, como Francia o España", exponen, como todo barco que tuviera pabellón ruso a la altura de "febrero de 2022, aunque posteriormente cambie de bandera", como parece ser el caso.

El buque, alegan, "lleva jugando con las autoridades francesas dos años, sigue siendo propiedad de una empresa de San Petersburgo. Y además se dedica a hacer actos propagandísticos rusos", afirman sobre su situación.

Dudan incluso de sus fines: "Llegan a desconectar la señal GPS para no ser localizados" y temen que incluso puedan llegar a cartografiar "la costa española, pudiendo dar toda esta información al ejército ruso". Sea como fuere, subrayan, "no tiene permiso para estar en un puerto de la UE, ha fondeado ilegalmente en A Illa" y, por eso, insisten en reclamar a las autoridades españolas que "lo expulse".

El capitán se defiende y habla de "acusasiones falsas"

Desde el Shtandart, su capitán alega, por su parte, que "mi barco no está bajo sanciones personales, no tiene vínculos con el gobierno ruso", "el propietario del barco es ciudadano de la UE, la gestión del barco está a cargo de la empresa registrada en la UE Martus TV GmbH" y afirma que hubo "acusaciones falsas de que Shtandart está vinculado al gobierno ruso" que han "llevado ante los tribunales".

La situación a esta hora

Ante esta compleja situación, se desplegó esta mañana el operativo policial en la la zona. Fuentes de la Guardia Civil confirman, efectivamente, que en principio el buque tenía bandera rusa y hubo un cambio a bandera de conveniencia. Fondeado ahora ante a AIlla de Arousa, los agentes están a las órdenes de Capitanía Marítima, que deberá valorar las razones que esgrime el buque y si estas son suficientes o no para permitir la estancia, incluyendo, de ser preciso, actuaciones de inspección. En las últimas horas se unió también al operativo una embarcación de Salvamento Marítimo.