La carta íntegra del capitán del Shtandart, la fragata rusa fondeada en A Illa

El capitán de la fragata rusa Shtandart, fondeada en A Illa de Arousa y abordada esta mañana por la Guardia Civil y Salvamento ante la prohibición europea de atraque, emitió una carta respondiendo a las autoridades. A continuación, la reproducción íntegra del texto, traducido del original en inglés:

Estimados Señores,

27/07/2024

TS SHTANDART con indicativo de llamada E5U5236 - solicitud de refugio

En referencia a la comunicación por radio en el canal de radio VHF 64 hace unos minutos, les informamos de lo siguiente:

1. El TS Shtandart con indicativo de llamada E5U5236. El 6 de junio de 2024, el barco fue registrado bajo la autoridad de las Islas Cook, siguiendo una solicitud de la administración marítima francesa. La transferencia de propiedad fue verificada por abogados y confirmada como legal. Actualmente, el barco enarbola la bandera de las Islas Cook.

2. El TS Shtandart es un buque de construcción tradicional, de madera y con tres mástiles. Desde su botadura en 1999, se ha utilizado como buque escuela para jóvenes de todas las nacionalidades y como barco museo.

3. El TS Shtandart fue invitado a participar en el III festival Iacobus Maris Experience 2024 (en CC). El agente de Incargo fue designado (está en copia), y se entregó un conjunto completo de documentos al Agente (incluyendo la lista de la tripulación, los últimos 10 puertos, etc.).

4. El último puerto para TS Shtandart fue Les Sables d'Olonne (Francia) el 7/07/2024. No hemos tenido acceso a instalaciones en tierra desde esa fecha.

5. Al llegar a las costas españolas, fuimos informados por el Agente de que no se nos permitía el acceso a Vigo. Este aviso de última hora nos imposibilita la elaboración de un nuevo plan de viaje y la logística/cambio de tripulación.

6. Al no tener provisiones de comida y agua, tuvimos que fondear. Además, tenemos un problema técnico con el generador del barco. Se necesitan repuestos.

7. Según el plan de viaje preliminar, donde se suponía que TS Shtandart estaría en puerto, parte de la tripulación ha dejado el barco porque su período de servicio ha terminado. Ahora tenemos 11 personas a bordo, incluidos 2 adolescentes. La tripulación de reemplazo llegará el 4 de agosto, según el plan original.

8. Nos gustaría pedir una explicación de por qué Finisterre VTS pidió a mi buque que abandonara las aguas territoriales españolas. A primera vista, esto no respeta el derecho marítimo internacional.

9. Mi barco no está bajo sanciones personales, no tiene vínculos con el gobierno ruso. El propietario del barco es ciudadano de la UE, la gestión del barco está a cargo de la empresa registrada en la UE Martus TV GmbH. Hubo acusaciones falsas de que Shtandart está vinculado al gobierno ruso, hemos llevado el caso a los tribunales contra las decisiones basadas en esas acusaciones falsas. Por favor, vean adjuntas las razones legales explicadas. Esperamos que las Autoridades Marítimas de España actúen con respecto al TS Shtandart de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes, y no por falsas acusaciones inspiradas por individuos nacionalistas/odiadores.

10. Por favor, tengan en cuenta la resonancia pública que sigue a este trato injusto de una entidad inocente. Véase la Petición que exige proporcionar a TS Shtandart libre acceso a puertos europeos https://www.change.org/p/help-preserve-the-piece-of-world-s-cultural-heritage-frigate-shtandart. Esta petición tiene más de 5000 votos hasta este momento.

11. En cualquier caso, como capitán del TS Shtandart, exijo un refugio, un muelle o un anclaje seguro, hasta el 5 de agosto. Antes de esa fecha no tenemos posibilidad de navegar de manera segura debido a la falta de tripulación y otros problemas técnicos.

Muy atentamente,

Capitán Vladimir Martus

TS Shtandart