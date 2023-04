Galiza Nova rechaza la visita del rey emérito a Sanxenxo y la "complicidad" del gobierno del Estado y el PP

Galiza Nova, organización juvenil del BNG, criticó este lunes la visita del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo prevista para este fin de semana con motivo de la regata de la Copa de España de la clase 6m.



La secretaria xeral Marta Gómez, acompañada de militantes y del diputado del BNG en el Parlamento gallego Paulo Ríos, protagonizó un acto a las puertas del Real Club Náutico de Sanxenxo donde manifestó “o noso profundo rexeitamento a que esta visita quede impune e pase coa complicidade do goberno do Estado, de PSOE e Unidas Podemos e tamén co beneplácito do Partido Popular”.



"Todos os sucesos que rodean a figura do rei emérito non fan máis que demostrar que a monarquía española é unha institución corrupta que atenta directamente contra os valores democráticos do noso país", expresó la nacionalista, que considera que el emérito debería volver a España para “presentarse ante a xustiza e ser xulgado polos seus delitos". En este sentido, dijo que muchos vecinos y la sociedad están "descontentos" con que Juan Carlos venga a las Rías Baixas "a pasearse impune por las calles".



En todo caso, aunque desde Galiza Nova no tienen intención de convocar acciones reivindicativas durante la estancia del emérito en Sanxenxo, han avanzado que participarán en aquellas que sean promovidas por la sociedad civil.