Giráldez acusa a la oposición de hacer el "ridículo" con sus críticas tras la sentencia de la basura

La alcaldesa de Meis y candidata socialista, Marta Giráldez, valoró hoy las críticas de la oposición tras conocerse la sentencia que invalida la adhesión del Concello al servicio mancomunado y comarcal de basuras.



Para Giráldez, PP y BNG hacen el “ridículo” con sus manifestaciones. A la concejala y candidata popular, Marta Lucio, le recomienda que “para falar, primeiro debería informarse”, “porque é evidente que non sabe, cando fala de conxelar as taxas”, ya que “o goberno de Meis ten as taxas conxeladas dende o 2019. Parece mentira que quen estivo na Corporación estes catro anos non se enterara aínda”, arremetió.



Lucio la había acusado de realizar una contratación “a dedo” y la socialista se defiende: “Dedazo é adxudicarlle o servizo a unha empresa mediante un procedemento urxente sen publicidade, que foi o que fixo o PP no pasado”.

Al Bloque

También criticó al Bloque, indicando que en el Pleno del contrato comarcal, el concejal y candidato nacionalista, Xoan Manuel Vázquez, “votou a favor alegando que era partidario do servizo mancomunado e que estaba asesorado por outros membros do BNG de Cambados”. “Debería repasar o que di para logo non entrar en contradicions”, “creo que o BNG de Meis ten incluso deso­rientados aos seus votantes”, opinó.



La alcaldesa también amplía su valoración de la sentencia, que la Mancomunidade que preside recurrirá.



Ese varapalo judicial, mantiene, “en ningún caso vai afectar ao servizo, que se vai seguir prestando con normalidade”. “Vanse seguir colocando contedores novos e seguir lavando con máis frecuencia”. Es y será, aseguró, “un servizo moito mellor co que no seu día herdamos do PP, pese a quen lle pese”, concluyó.