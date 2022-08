Giráldez afirma que el BNG “mente” y defiende la gestión del agua y la luz ante la acusación de malgasto

La alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giráldez, acusó ayer al BNG de “mentir”. Lo hizo ante las críticas nacionalistas al Concello por el supuesto malgasto de agua y electricidad. La regidora defendió la gestión de ambos recursos y comenzó por desautorizar al Bloque: “Cando se fai unha crítica, en primero lugar débese dicir a verdade”.



Defiende Giráldez que es “mentira” que el Bloque advirtiese al Ayuntamiento sobre posibles fugas de agua en la red de abastecimiento, como afirmaron en un comunicado esta semana. “Nunca. Nin a primeira advertencia fixeron, nin por escrito, nin verbalmente”, sostiene tajante la regidora.









La luz





En cuanto a que el Concello deja iluminación encendida en recintos públicos más allá de la hora permitida por el decreto de ahorro energético, Giráldez explica que en el mercado de abastos se deja la luz por dos motivos. Porque “estamos a sufrir actos vandálicos”, con “tentativas de roubos” y destrozos. Y porque están intentando que las palomas no aniden en el tejado. “Hai uns días o BNG mandaba un comunicado queixándose dos excrementos destes paxaros no tellado do mercado. Se apagamos as luces, facilitamos que aniñen”. Por ello, piden al Bloque que “non sexan contraditorios”.



Afirma que es falso que el alumbrado público esté encendido malgastándose en horas de sol. “Non podemos ter ao electricista do Concello cambiando as oitenta caixas eléctricas do municipio todos os días, porque non faría outra cousa. Así que o sistema de cambio de horario de acendido é automático. Agora que os días van a menos, ao mellor durante dous ou tres días pode ser que algún alumeado teña algún problema de hora, pero é un sistema que se autorregula e mellorará en breve. Non tivemos ningunha queixa veciñal por isto”, indicó.









El agua





En cuanto a la red de abastecimiento “é certo que as tubaxes son antiguas. Pero cando se detecta alguna rotura, actuáse ao momento. Temos operarios pendentes as 24 horas”. Sí hubo el domingo una llamada alertando del riego de un campo de fútbol. “Púxenme en contacto de xeito inmediato coa directiva do club”, ya que no se pueden hacer riegos. El problema quedó entonces resuelto pero, en cualquier caso, Giráldez afirma que el gasto en agua del riego de un campo de fútbol es mínimo, ya que “a agua que non absorbe a herba, é canalizada ao mesmo depósito de onde sae” por los aspersores.



Finalmente, ante la última crítica del Bloque, afirma que divulga fotografías sobre obras y otras actuaciones con el objetivo de “informar á veciñanza do que se está a facer”. “Entendo que iso lle disguste ao BNG”, pero considera que no hay nada de malo en “informar”, sino “cando se minte”, en alusión a los nacionalistas.