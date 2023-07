El giro en Meaño con el pacto entre BNG y MI pone la Presidencia de la Mancomunidade otra vez en manos del PSOE

Que el PSOE consiguiera la Alcaldía en Cambados y el pacto conocido el jueves entre el BNG y Meaño Independiente (MI), para compartir un vocal, ha dado un giro en las quinielas para la elección de la Presidencia de la Mancomunidade do Salnés. La suma del bloque progresista ya es mayor que el número de representantes del PP –de 14 frente a 10–, con lo cual, el PSOE volvería a ostentar el cargo y Marta Giráldez está dispuesta a repetir.

“Polo menos hai partido”

A la alcaldesa de Meis también le dan las cuentas, pero es cauta: “O de Meaño foi unha sorpresa e pasamos de dala por perdida a que polo menos haxa partido”, expuso. Tiene el apoyo del resto de regidores socialistas que formarán el órgano de la comisión ejecutiva, no obstante, no da nada por cerrado a expensas de las reuniones con el resto de compañeros: “Se queren, repetiría, e se non, pois non pasa nada, sempre dixen que a miña prioridade é Meis”, declaró. También informó que, como presidenta en funciones, está esperando a que se celebren todos los plenos de organización de los concellos para convocar el Pleno de constitución.



Tras los resultados electorales, el panorama no estaba totalmente despejado. Pactos y acuerdos de gobernabilidad aún pendientes de resolver situaban a Veciños de Meaño como el peso que inclinaría la balanza con sus dos vocales. Sin embargo, el jueves, el BNG le dio a MI el voto que necesitaba para obtener una acta y el PP de Suso Sueiro se abstuvo; lo contrario hubiera podido provocar un empate problemático.



Su objetivo es que “haxa pluralidade” en el Pleno comarcal y el pacto entre ambas formaciones incluye tener la misma voz y que se vote a un candidato alternativo al que presenten los populares. De este modo, y después de que el socialista Samuel Lago fuera investido regidor, el bloque progresista suma 14 votos, lo que supone la mayoría absoluta. El PP mantendría ahora mismo 10 vocales y ni siquiera sería suficiente con los dos votos del partido del alcalde de Meaño. Tampoco se sabe qué hará el grupo del isleño Matías Cañón, pero no es probable que se decante por el partido conservador, que no lo reconoce tras desvelarse su condena. Aún así, tiene uno y al PP tampoco le llegaría.



Todo ello teniendo en cuenta antecedentes como que otros partidos de izquierdas han sido proclives a llegar a acuerdos en sus respectivos plenos municipales para juntar sus insuficientes votos por separado y poner a uno de ellos en el Pleno de la Mancomunidade, donde la última vez ya apoyaron la candidatura de Giráldez. Por ejemplo en Ribadumia, PSOE, Somos y BNG tienen que ponerse de acuerdo, como sucedió el jueves en Meaño, nombrando a José Manuel Aspérez como vocal. El caso es que, independientemente, de quien ostente el cargo, se trata de movimientos dirigidos a evitar que el PP recupere la Presidencia. De hecho, en el caso de Cambados, aún está por ver cómo hará el cuatripartito, si se lo queda el BNG o Somos. También en Vilagarcía es probable que dentro de ese acuerdo de apoyar la investidura del socialista Varela, se vaya para los nacionalistas; y lo mismo en A Illa.

Las cuentas por concellos

Cabe recordar que el Pleno comarcal está formado por 27 miembros: Son tres representantes por cada uno de los nueve concellos y los alcaldes son miembros natos, así que, de entrada, el PSOE tiene cinco vocales asegurados y el PP tres.



En cuanto al resto, a falta de cerrase algunos acuerdos de gobernabilidad, el bloque de izquierdas sumaría dos en cada uno de estos concellos: Vilagarcía, Cambados, A Illa y Meis; uno en Ribadumia y otro en Sanxenxo; en O Grove son tres y todos le corresponderían al PSOE, aunque este podría darle uno a otro grupo de izquierdas, como ha hecho en el pasado, y en Meaño es uno, el de MI y BNG. La suma es de 14, la mayoría.



En cuanto a los populares, tienen un vocal en cada una de estas localidades: Vilagarcía, Cambados y Meis. En Vilanova tiene tres y en Sanxenxo y en Ribadumia dos por cada concello, lo que hacen 10 vocales.