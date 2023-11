El gobierno de Cambados descubre que el punto limpio “incumple a legalidade urbanística”

El gobierno de Cambados acaba de descubrir que el punto limpio, construido en 2001 y en funcionamiento desde 2005, “incumple a legalidade urbanística” y se encuentra en una situación de irregularidad que puede incluso forzar su cierre. Así lo comunicó este sábado el alcalde, Samuel Lago, que explicó que la situación fue advertida ahora al tramitar una subvención.



La instalación se habría hecho sobre suelo reservado a zona verde, lo que, por lo pronto, ha provocado la pérdida de la subvención pretendida, de unos 80.000 euros. Y, a la larga, puede terminar obligando al Concello a buscar otra ubicación y trasladar el recinto.



El socialista ve un responsable claro: “A neglixencia do goberno do PP na aplicación do Plan Parcial para o desenvolvemento do polígono de Sete Pías obriga ao Concello a ter que renunciar a unha subvención de 80.000 euros concedida pola Consellería de Medio Ambiente para a ampliación e mellora do espazo e creación dun peche perimetral e un novo espazo de intercambio de enseres”.



El regidor cita un informe técnico del arquitecto municipal en el que se señala que “o solo onde se ubican as obras está clasificado dentro do Plan Parcial de desen­volvemento da urbanización industrial de Sete Pías aprobado o 10/08/1999, como ‘solo para espazos libres públicos e zonas verdes, regulado pola ordenanza 3 do Plan Parcial’ ”. Por ello, las obras ahora planteadas para esa subvención, por un total de 110.000 euros, y que incluían la citada demolición del cierre, ampliación y nuevo cierre perimetral” además de la construcción de un espacio para el intercambio de enseres, “non se axustan ás obras permitidas pola ordenanza e non son admisibles por non axustarse á Ordenanza 3 do Plan Parcial”, señala el informe.



El ejecutivo local muestra su preocupación por la “situación de alegalidade do punto limpo”, que “implicará, previsiblemente, ter que proceder ao seu peche e buscar unha ubicación alternativa no caso de non ser posible a legalización, pois ao tratarse dunha zona verde, a infracción urbanística non prescribe”.



Lago valoró hoy que “é unha consecuencia máis desa forma de gobernar irresponsable da que tanto presume a actual voceira do PP, e que se suma a outros casos de obras mal executadas en mandatos do seu partido, despilfarrando o diñeiro público, como nas rúas sen saneamento ou en algunhas instalacións deportivas”. “Non descartamos que, de tratarse dun delito ambiental, poidan existir responsabilidades civís e ata penais”, añade el primer edil.



El punto limpio, recuerdan se inauguró en agosto de 2001, siendo alcalde Cores Tourís y con visita del entonces conselleiro de Medio Ambiente Carlos del Álamo, si bien “non puido entrar en funcionamento ata catro anos despois” debido a la falta de accesos a las instalaciones.