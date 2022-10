El gobierno de Giráldez “suspende” al BNG en “primeiro de oposición”: El vial que se inunda en Guimeráns lo hizo el PP

El gobierno de Meis ha salido al paso de las críticas del BNG sobre el vial de Guimeráns que sufre problemas de anegamiento. “O grupo de goberno e a alcaldesa”, señalan, “non saen do seu asombro” por la “obsesión” del Bloque con la regidora socialista. Acusan a los nacionalistas de un “erro de principiantes”, al indicar que la deficiente obra que el BNG imputa al ejecutivo de Marta Giráldez “foi executada antes das pasadas eleccións municipais” y “recepcionadas polo Concello o 31 de maio de 2019, tras as eleccións, pero aínda co goberno en funcións de José Luis Pérez Estévez”.





El exalcalde popular, de hecho, “foi o que firmou a recepción da obra”. “Parece obvio que o BNG suspende claramente primeiro de oposición”, valoran desde el gobierno socialista, para insistir en lo que consideran una “obsesión ou desesperación” que no le permitiría “ver nititidamente a realidade ou a súa amizade co señor Pérez”.





Desde el Concello también señalan que “nestes tres anos” no se habría registrado “ningún escrito nin ninguha queixa por esas supostas inundaciós”.





Sí recibieron “algunha queixa dun particular por çomo lle quedaron tras as obras o peche da sua propiedade, problema co que o goberno de Meis é sensible, pese a non ser da súa competencia, xa que a obra estaba finalizada cando a alcaldesa e o seu equipo chegaron o Concello”, insisten.