El gobierno local acata la sentencia de As Cunchas pero busca vías de recurso

La reciente sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso del Concello de Sanxenxo sobre la expropiación de la finca de As Cunchas ha activado de inmediato a los servicios jurídicos del Concello que ahora estudian a contrarreloj si existe alguna posibilidad para presentar otro recurso. Así lo confirmó ayer el alcalde Telmo Martín quien reconoció que “non é unha boa noticia, pero as sentencias hai que acatalas aunque non gusten, e polo tanto, respetámola”.



Sin embargo, tal y como adelantó este Diario, el fallo del Supremo hace firme la anterior sentencia del TSXG que el pasado año dictó que el Concello de Sanxenxo deberá pagar a la familia Rocafort la cantidad de 9,9 millones de euros por la expropiación de la parcela de 1.750 metros cuadrados más otros 728 metros del vial, por lo que teóricamente, no cabría la posibilidad de recurso.



En este sentido, Martín señaló que “xa vimos pagando parte destes preto de 10 millóns dende fai dous anos e o que haberá que facer, me imaxino, é seguir pagando”.



A la pregunta sobre de donde se va a sacar el dinero para hacer frente a este desembolso, el regidor no quiso desvelar los planes del gobierno local pero confirmó que “Sanxenxo nunca vai deixar de cumplir todos os compromisos e tampouco vai deixar de atender aos veciños, que é polo que traballamos aquí”.









“Tempo advertindo”





El fallo de los magistrados sentó como un jarro de agua fría, aunque desde la oposición, recuerdan que ya llevaban tiempo advirtiendo del gasto que iba a suponer para las arcas municipales esta “Telmada”, como lo llaman desde el BNG.



La formación nacionalista lanza el dardo y apunta a que “con un mínimo de dignidade, debería haber dimisións”.



“O señor Martín dixo na campaña que si el saía alcalde non so non íamos pagar nin un so euro, senon que aínda ían ter que pagar eles a nós. El sabía perfectamente que estaba a mentir. Igual que sabía que alargando o proceso xudicial, o único que conseguiu foi aumentar os gastos. Iso sí, gañaba tempo para os seus propios intereses por riba dos intereses de todos os veciños. E saíulle ben: pendentes dunha sentenza de 10 millóns de euros pero conseguiu maioría absoluta”, señala la portavoz Sandra Fernández Agraso.



Asimismo, desde Ciudadanos, también se han hecho eco de la noticia y la portavoz Vanessa Rodríguez Búa manifestó que “o que moitos levábamos anos temendo e advertindo xa e unha realidade. Unha vez mais teremos que pagar entre todos a desfeita”.









Pleno extraordinario





En todo caso, y con la sentencia ya desvelada, la corporación municipal celebra hoy un Pleno extraordinario a las 9 de la mañana en el que el gobierno local presenta los Presupuestos para el año 2022, y que, si nada lo remedia, deberán seguir haciendo frente al pago a los Rocafort por As Cunchas.