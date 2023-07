El gobierno local de Ribadumia tendrá tres liberados y un coste de 70.000 euros en salarios

El Concello de Ribadumia convoca para el próximo lunes a las 21:30 horas su Pleno de organización en el que el gobierno popular de David Castro aprobará con su mayoría el reparto de las áreas de gobierno y las tres liberaciones que propone.



Así, tendrá dedicación exclusiva la edil Vanesa Jorge Argibay que percibirá una asignación anual de 35.000 euros brutos, mientras que el alcalde contará con una dedicación parcial con un salario anual de 28.500 euros brutos y el edil Miguel Castro también tendrá una liberación parcial con una asignación de 6.500 euros brutos al año.



Para Somos Ribadumia, esta propuesta económica supone “o goberno máis caro dende que temos democracia ao pasar dos 54.000 euros que custou o goberno tripartito del 2015, a los 70.000 euros que costará ahora. “Nos non nos o poñemos as liberacións dentro do razoable. Ao que nos o poñemos é ao pago de favores con cartos públicos e a que se lle roube á veciñanza”, apuntan desde Somos.



Otra de las cuestiones que se abordarán en Pleno es la composición de las Comisiones Informativas que desde Somos aseguran que David Castro “pretende recortar a presenza dos partidos políticos”, por lo que proponen la creación de la Comisión Informativa Única con representación de todos los partidos.

Representación municipal



Por el momento, desde el gobierno local no se ha expuesto el reparto de las áreas de gobierno ni tampoco la representación municipal en la Mancomunidade de O Salnés, lo que para Somos es “unha falta de respeto”.



Ante lo expuesto, Somos Ribadumia considera que “a veciñanza retiroulle a David Castro unha parte importante do seu apoio, que foi a outras forzas políticas, pero este leeu mal a mensaxe e agora pretende recortar a presenza nos órganos colexiados municipais de partidos que contan co apoio dunha parte da veciña, ademais de que usa a institución municipal para pagar favores políticos, dando liberacións , e tamén falsas liberacións, unha delas a si mesmo”.



Con todo, señalan “aínda confiamos en que o sentido común e da democracia prevaleza e conformemos unha corporación equilibrada e democrática, onde todas as forzas políticas teñan a posibilidade de expresarse en igualdade de condicións, e co diálogo como máximo mecanismo para buscar acordos”. l