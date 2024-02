El gobierno de Meis, dispuesto a "sorprender" con sus disfraces en el Carnaval de O Mosteiro

El Concello de Meis hizo público ayer el programa de su Carnaval, que siempre acostumbra a ser uno de los más originales del entorno. La cita central será el sábado 10, en O Mosteiro.



La comitiva festiva saldrá sobre las 17 horas del entorno del pabellón de deportes, con un desfile que recorrerá la Avenida de Cambados y la calle Rampa da Feira, hasta llegar a la Praza de España. Durante la cita se podrá disfrutar de animación con Máster Discotecas Móviles y no faltará el tradicional concurso para las mejores propuestas.

“Como en anos anteriores, contamos ter ateigadas as rúas do noso concello da mellor diversión do Entroido”, valoran desde el gobierno meisino. “Estes últimos anos o Entroido de Meis foi medrando na participación”, con vecinos y también “grupos que se achegan ata aquí”. El ejecutivo local anuncia que “non perderá oportunidade de poder sorprender tamén cos seus disfraces”, añaden,

Inscripciones

Los interesados podrán realizar las inscripciones del 5 al 9 de este mes, en la Oficina Municipal de Información Xuvenil (Omix), entre las 9 y las 14 horas. También el mismo día del desfile, en la entrada del pabellón, entre las 15 y las 16:30 horas. Las bases íntegras del concurso pueden consultarse aquí.