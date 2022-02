El gobierno de Ribadumia afirma que ya rindió cuentas al Consello y acusa a Somos de “enganar”

El gobierno local de Ribadumia acusó a Somos en el pleno del viernes de “mentir” cuando hace unos días denunció que corría peligro un millón de euros en ayudas de la Xunta porque el Concello no había presentado correctamente las cuentas de 2019 al Consello de Contas. La concejala Pilar Martínez aseguró que están “remitidas e rendidas” después de haber subsanado las deficiencias detectadas.



La concejala acusó al partido opositor de “enganar aos veciños” y, de hecho, señaló que el informe del Consello, donde aparecían Ribadumia y otros concellos con deficiencias en la documentación presentada, es de julio de 2021. “Pasaron oito meses nos que puido sacar a nova antes e se lle puido aclarar, pero evidentemente non tiña interese en aclaralo”, añadió. Además cree que lo hizo público esta semana para alimentar la polémica por la pérdida de los 500.000 euros en ayudas provinciales y que están en vías de reclamación.



También detalló que el error estaba en que no presentaron la memoria pero “subsanouse no prazo legal”. Es más, también señaló que tanto las cuentas de 2019 como las de 2020 fueron “remitidas e rendidas” y cualquiera puede consultarlo en la web rendiciondecuentas.es, incluida la oposición, dijo.









“Non vale como escusa”





Cabe recordar que en este punto, tanto Somos como PP y PSOE abandonaron la sesión alegando que no se les había entregado la documentación. Sin embargo, la concejala aseguró que la ley estipula que no hay necesidad porque se trataba de una dación de cuenta, “na que non ha lugar a debate e se somete a comisión informativa” y que así se lo ha explicado la secretaria municipal a la oposición en más de una ocasión. Pero en todo caso, insistió en que es información pública, así que “non vale como escusa para levantarse”.



El alcalde, David Castro, también reprochó a los opositores su marcha: “Isto é un suma e segue. Vos levantades cando non vos interesa algo e aquí –por el pleno–é onde hai que debatir as cousas, as dúbidas e dar as explicacións aos veciños, que é a quen llas temos que dar, non a vós”.



Este era el final del pleno convocado a raíz de una petición de PP, PSOE y Somos para interrogar al gobierno local sobre la pérdida de las ayudas del ReacPon y del Ágora de la Diputación. Cabe recordar que el alcalde modificó la orden del día en varias ocasiones e introdujo nuevos temas por considerarlos urgentes y para ahorrarse otro pleno extraordinario, según argumentó. Pero la oposición lo rechazó pues no se cumplió la legislación cuando dice que cualquier modificación del orden del día debe ser aprobada por los solicitantes. De hecho, acusaron al Ejecutivo de Castro de hacer esto para “camuflar, desvirtuar e ocultar” el tema central: la pérdida de las ayudas provinciales. Así las cosas, debe convocarse el pleno de la oposición para dentro de dos semanas.